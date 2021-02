OGC Nice : Des nouvelles fraîches du blessé Reine-Adélaïde

Publié le 10 février 2021 à 00:00

Milieu de terrain de l’ OGC Nice, Jeff Reine-Adélaïde a subi une nouvelle opération, suite à la rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, dont il a été victime, mercredi dernier. Le grand blessé du club azuréen a donné de ses nouvelles, via son compte Twitter, ce mardi.

OGC Nice : Opération réussie, Jeff Reine-Adélaïde rassure

Jeff Reine-Adélaïde s’est blessé gravement, en toute fin du derby entre l’OGC Nice et l’AS Monaco (1-2), le mercredi 3 février. Comme en décembre 2019, il s’est rompu le ligament croisé antérieur du genou, mais cette fois, de la jambe gauche. Une semaine après sa blessure, le joueur prêté par l’OL au Gym (avec une option d’achat) a rassuré ses proches, ses coéquipiers et les supporters niçois et lyonnais. « L'opération s'est très bien passée, encore merci à tous pour vos nombreux messages de soutien », a-t-il écrit. « Le plus dur commence et je vais devoir être très patient. Mais le temps et la détermination feront leur oeuvre, ce n’est pas comme si je ne connaissais pas la recette », a indiqué Jeff Reine-Adélaïde.

Le milieu de terrain, blessé avec l'OL, en décembre 2019

Parlant de recette, le joueur de 23 ans avait été victime de la même blessure à la mi-décembre 2019, mais au genou droit, sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. C’était lors du match de la 18e journée de Ligue 1 contre le Stade rennais. Ce jour-là, le club rhodanien avait été doublement frappé. Le capitaine Memphis Depay avait aussi subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Mais Jeff Reine-Adélaïde était bien revenu, après 8 mois d’indisponibilité.

Il avait ainsi joué le ‘’final 8’’ de la Ligue des champions disputé au Portugal, en août 2020. Il avait pris part aux 8es de finale retour contre la Juventus (1-2), au quart de finale face à Manchester City (3-1) à la demi-finale perdue devant le Bayern Munich (3-0). Le club bavarois avait été vainqueur du trophée aux grandes oreilles, aux dépens du PSG (1-0). Notons que le natif du Val-de-Marne a joué 19 matchs avec l'OGC Nice, pour un but et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues.













Par ALEXIS