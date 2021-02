ASSE Mercato : Modeste exprime un souhait pour son avenir

Publié le 10 février 2021 à 08:00

L’AS Saint-Étienne a misé sur Anthony Modeste pour résoudre ses problèmes en attaque. Prêté à l’ ASSE, l’attaquant de 32 ans a évoqué son avenir. Le joueur appartenant à Cologne a notamment fait part d’un vœu.

Anthony Modeste à la relance à l’ ASSE

En difficulté à Cologne, Anthony Modeste va finir la saison sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. L’avant-centre de 32 ans est prêté aux Verts par le club allemand pour le reste de la saison. Il espère retrouver des sensations et du temps de jeu dans le Forez. Diminué par les pépins physiques, il n’a disputé que 215 minutes en Bundesliga. Pour son retour en Ligue 1, il a déjà signé deux apparitions avec l’ ASSE pour 121 minutes de jeu. Interrogé par But Saint-Étienne, l’ancien international Espoirs tricolore a évoqué son avenir. En fin de contrat à Cologne au terme de la saison, il sera libre l’été prochain.

L’objectif de Modeste pour son avenir

L’ancien bordelais n’exclut pas une prolongation à l’ ASSE. En attendant de voir clair au sujet de son futur, Anthony Modeste souhaite surtout retrouver du plaisir. « On verra. Il n’y a pas d’option, c’est vrai. Mais on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Tout ce que je sais c’est que je vais faire en sorte de rester le plus possible sur le terrain, de m’amuser avec mes coéquipiers. À Cologne, j’étais souvent sur le banc. Ce n’est pas trop mon délire. Je veux retrouver le plaisir », a confié l’attaquant. Un message plein de motivation que devrait notamment apprécier Claude Puel, l’entraîneur stéphanois. Reste plus qu’à savoir si le principal intéressé répondra aux attentes placées en lui pour aller au-delà de son prêt.













Par Ange A.