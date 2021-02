OL : Les premiers pas réussis de Slimani ont impressionné !

Publié le 10 février 2021 à 18:30

Seule recrue du mercato hivernal, Islam Slimani avait besoin de retrouver une condition physique suffisante pour revenir à un bon niveau après près de six mois d'inactivité. Titulaire hier en Coupe de France face à l'AC Ajaccio, le buteur algérien a sorti une performance compléte et a mis tout le monde d'accord à l'OL.

Les 90 très bonnes minutes de Slimani

Recruté en début de mercato pour pallier au départ de Moussa Dembélé, Islam Slimani est arrivé en provenance de Leicester où il n'avait pas joué en six mois. Auteur d'un passage fructueux du coté de Monaco, le buteur algérien (68 sélections, 29 buts) était la priorité de Juninho, qui prenait alors le risque de recruter un joueur de 32 ans, certes talentueux, mais qui n'avait pas joué pendant six mois. Rentré en cours de jeu à cinq reprises déjà en Ligue 1, l'ancien attaquant du Sporting Portugal se voyait offrir sa première titularisation hier face à Ajaccio. Omniprésent dans le jeu, Slimani n'a pas été avare en effort et a montré une détermination impressionnante. Altruiste et précis, son très beau match s'est reflété dans ses statistiques, inscrivant son premier but sous le maillot lyonnais et offrant deux caviars à Cherki et Memphis.

L'OL est tombé amoureux de Slimani

Une première réussie et qui n'est pas passé inaperçue auprès des membres de l'Olympique Lyonnais. L'intéressé était d'ailleurs fier de ce match à l'issue de ce dernier : "Je me sens bien physiquement, je commence à connaître les joueurs, les déplacements, c’est bien pour moi et pour l’équipe." Heureux, l'Algérois n'était pas le seul à l'être car Rudi Garcia a distribué les bons points à l'issue de ce match et a tenu à souligner la très bonne performance de sa recrue : "Son entente avec Memphis a été bonne. Ce sont deux joueurs qui aiment décrocher et il ne fallait surtout pas qu’ils viennent en même temps. Ils ont été très complémentaires devant (...) On sait qu’Islam est un garçon qui bonifie le joueur qui évolue à côté de lui. En changeant de système, ça m’a permis d’essayer autre chose. " Un match qui appelle à revoir Slimani, qui risque de poser des maux de tête à son entraîneur s'il enchaîne ce genre de prestations.













Par Chemssdine