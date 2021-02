LOSC : La nouvelle pépite de Lille épate déjà Galtier

Publié le 11 février 2021 à 12:10

Mission accomplie pour le LOSC en 32es de Coupe de France ce mercredi face au Dijon FCO. Lille s’est qualifié pour les 1/16 de finale en s’imposant 1-0 grâce au but d'Aguibou Camara. Une belle surprise pour l'entraîneur des Dogues, Christophe Galtier.

Petit Gabarit et grande détermination

C'était le baptême du feu pour le tout jeune Aguibou Camara ce mercredi face à Dijon en Coupe de France. Pour sa première avec les pros, le millieu de terrain guinéen a fait forte impression. Arrivé au Lille OSC après avoir été repéré lors d'un tournoi de détection au Maroc en mai 2018, il signe un an plus tard à Lille, à sa majorité. Il débute sous le maillot Lillois avec les pros lors d'un match amical contre Valenciennes. Ensuite l'international guinéen jouera sa première saison entre l'équipe réserve et les U19 en Youth League. Durant cette période, il évoluera à plusieurs postes, positionné par intermittence au poste d'ailier droit, avant-centre, regista et milieu relayeur. Doté d'un petit gabarit ( 1,67 m), il possède de bonnes qualités techniques et sait " sentir " le jeu. Très bon dans l'élimination, il sait distribuer les ballons et organiser le jeu. Son volume de jeu impressionne aussi lors qu'il est positionné dans l'entrejeu. Christophe Larièpe avait confié à L'Equipe les raisons derrière le recrutement du jeune talent : " Je l'avais vu en Guinée, nous explique Larièpe, c'était le meilleur espoir du pays et on l'a convoqué pour notre détection au Maroc en 2019. Mais c'est Luis qui l'a validé, c'est lui qui a mis en place tout ce processus. Camara allait vite, était technique et, en plus, il avait une personnalité très intéressante. Il était très alerte, très ouvert avec une certaine forme d'insouciance. Il y avait d'ailleurs pas mal de clubs sur lui".

Une nouvelle pépite du LOSC ?

Aguibou Camara a signé son premier grand succès avec les professionnels en Coupe de France. Le milieu de terrain de 19 ans a marqué l'unique but de la rencontre, mais il a aussi montré sa détermination. A l'issue de la rencontre, Christophe Galtier s'est montré satisfait : " Il y a un élément important, expliquait l'entraîneur du LOSC. Il a une affection très particulière de la part du groupe. Je savais qu'en faisant démarrer le petit, il y aurait un élan de solidarité autour de lui car son sérieux, son dynamisme, son écoute plaisent aux joueurs. Il monte avec nous souvent et je trouve qu'à son âge il a une vraie personnalité dans le jeu, il ne perd pas le ballon, est solide sur ses appuis, polyvalent, peut évoluer à droite ou à gauche, on peut le mettre en dessous de l'attaquant comme ce soir (hier soir). Il donne de la profondeur et corrige vite ses erreurs ". Camara aurait-il signé son début officiel avec les pros ? Christophe Galtier suit en tout cas le jeune joueur de très près.













Par Hind