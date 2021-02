FC Nantes : La drôle de sortie de Franck Kita sur l'AS Saint-Etienne

Publié le 11 février 2021 à 16:05

En conférence de presse ce jeudi pour le présentation officielle d'Antoine Kombouaré, le directeur général du FC Nantes, Franck Kita, a fait une déclaration surprenante concernant les supporters de l'ASSE.

Les supporters du FC Nantes sont trop critiques ?

Le FC Nantes va mal, très mal même. Les entraîneurs se succèdent et le club continuer à s'enliser dans la crise et risque bien la relégation en Ligue 2. Mais pour Franck Kita il y a plus grave dans le vie : " Tu perds tout le monde est en colère, après il suffit de gagner un peu et bon... La société est comme ça aujourd'hui. C'est triste mais c'est comme ça. On vit une période compliquée depuis un an. Parfois, il y a plus grave que changer d'entraineur et perdre des matchs. Bien sûr qu'il faut garder le club et on fait tout pour mais il y a des choses bien plus importantes ", déclarait le dirigeant en conférence de presse. Une allusion aux supporters du FCN, excédés par une gestion du club qu'ils jugent catastrophique. Pour rappel, après la nomination de Raymond Domenech comme entraîneur, des ultras de la Brigade Loire avaient installé une sono pour diffuser des messages tournant en dérision la gestion de Waldemar Kita. Encore dimanche, avant le match contre le LOSC, un groupe de 300 supporters avait manifesté une nouvelle fois devant Le stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau, pour réclamer le départ de Kita. Sur les banderoles affichées, on pouvait lire des messages comme : " Stop FC Kita" ou encore " Ayons de l’ambition, changeons de direction ". Les Canaris s'étaient inclinés lors de ce match contre Lille (2-0). Le dernier match qui aura été dirigé par Raymond Domenech, licencié quelques jours après cette défaite.

Kita juge ce qui s'est passé à l'ASSE

Le 30 janvier avait été marqué par les manifestations des supporters de l'OM et de l'ASSE. Alors que la manifestation des Marseillais avait dégénéré, avec quelques incidents notables à la Commanderie, celle organisée par les supporters de Saint-Etienne était tout à fait pacifique. Ce Samedi là, pendant la séance d'entraînement des joueurs, quelque 500 supporters stéphanois ont réussi à s'introduire dans le centre sportif Robert-Herbin. Une intrusion sans violence, mais un geste fort pour signifier aux joueurs qu'ils étaient attendus au tournant. Les supporters des Verts n'ont pas montré d'hostilité contre les joueurs, mais ils ont tenu à se faire entendre, tout en se montrant encourageants. L'AS Saint-Etienne traversant une crise de résultats comme Nantes, joue aussi son maintien en Ligue 1. Bien que sa situation ne soit pas encore aussi dramatique que celle des Nantais. Ce qui n'a pas empêché Franck Kita de tacler les supporters stéphanois : " Je condamne ce qu'il se passe dans les autres clubs. Finalement, ce n'est pas qu'à Nantes, on peut parler de Marseille, de Saint-Etienne, la liste est longue. Je pense qu'il faut remettre un peu les pieds sur terre ". Des propos qui visent à se décharger d'une partie de la responsabilité de la direction. Une déclaration qui démontre à nouveau l'étendue de la fracture entre les supporters et les dirigeants du FC Nantes.













Par Hind