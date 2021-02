PSG : Blessure de Neymar, Caen calme le jeu après Dupraz

Publié le 12 février 2021 à 10:30

Neymar a été blessé par Steeve Yago, défenseur du SM Caen, mardi soir. Pascal Dupraz avait accusé la star du PSG d’être un pleurnichard. Le club normand a réagi, dans un communiqué officiel, pour apaiser la situation, car le père de Brésilien a également répliqué à l’entraîneur du Stade Malherbe.

Neymar et son père répliquent à Dupraz

Neymar ne jouera pas le match aller des 8es de finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, le mardi 16 février. Il est même incertain pour le match retour prévu le 10 mars, car son indisponibilité est estimée à quatre semaines. Et pour cause, il a été victime d’une lésion du long adducteur gauche suite à deux rudes contacts avec le défenseur caennais, Steeve Yago. Pascal Dupraz, dans ses propos d’après-match, avait traité Neymar de pleureur. « Je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar ». Le N°10 du Paris Saint-Germain s’était étonné des déclarations du coach du club normand.

« Ça rend vraiment triste d'entendre joueurs, entraîneurs et commentateurs, ou n'importe qui dire "faut que t'encaisses", "plongeur", "pleurnichard" ou "gamin gâté », a-t-il regretté sur son compte Instagram. Son père également a répondu sèchement à l’entraîneur du SM Caen. « Mon fils doit vraiment pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez monsieur. Je pense qu’il doit pleurer parce qu’il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des Ligues négligentes et silencieuses, des journalistes en grande minorité tendancieux et des lâches dans le sport… », a-t-il martelé sur le même réseau social.

Le SM Caen calme le jeu avant le FC Barcelone

Pour calmer le jeu avec le PSG et le clan Neymar, surtout en vue du match capital contre le Barça, le club de Ligue 2 a réagi sur son compte Twitter. « Le SM Caen souhaite à Neymar un prompt rétablissement et espère le voir rapidement sur les terrains », a-t-il communiqué. Pascal Dupraz aussi avait, entre temps, baissé la tension. « Ça va aller, ça va aller […]. Je suis supporter de tous les clubs en Coupe d'Europe. J'espère que le Paris SG va faire un bon match, c'est important pour le foot français ».













Par ALEXIS