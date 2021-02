Vente du FC Nantes : Franck Kita donne une tendance

Publié le 12 février 2021 à 11:00

Hier jeudi, Franck Kita a effleuré le sujet de la vente du FC Nantes lors de la conférence de presse de présentation d’ Antoine Kombouaré, le nouvel entraîneur des Canaris. Le fils du président du FCN n’est pas passé par 4 chemins pour apporter une réponse à la question de l'avenir du club.

FC Nantes : Antoine Kombouaré a pris la mesure de la situation

Jeudi 11 février 2021, Antoine Kombouaré est entré dans ses fonctions d’ entraîneur du FC Nantes. Il remplace Raymond Domenech, limogé pour mauvais résultats, selon Franck Kita (directeur général délégué et fils du président du club). Il faut noter que le dernier mercato hivernal n’a pas aidé l’ancien sélectionneur des Bleus à faire des miracles. Le transfert du milieu de terrain Mehdi Abeid, pas compensé par l’arrivée d’un joueur équivalent, est un des facteurs à prendre en compte dans l’échec Domenech, viré avec tout son staff d’entraîneurs.

Lors de la conférence de presse de sa présentation aux supporters du FC Nantes, l’ancien défenseur central de 57 ans a vite réalisé où il mettait les pieds. Avec des journalistes qui se comportaient comme des fans mécontents, au regard de leurs questions au fils du président, l’ancien coach de Toulouse FC a vite compris qu’il arrivait, non pas dans un club de foot mais, sur un champ de bataille où seuls les résultats qui seront les siens vont lui donner un camp. Pour l’heure, il a tout juste réalisé qu’une grosse colère enveloppait le club et cela se joue entre les supporters et la famille Kita.

Les questionnements des journalistes lui ont envoyé le message selon lequel il n’arrivait pas dans un club classique, mais bien dans un tribunal. « C'est quoi, c'est le tribunal ? », a-t-il interrogé suite au ton des questions des journalistes. L’ex-coach du Paris Saint-Germain Football Club comprend tout de suite qu’il va devoir sauver le club de la relégation avant de choisir son camp. Sera-t-il adopté par les fans grâce aux résultats ou appartiendra-t-il au camp des dirigeants qui l’ont recruté ? La première option sera la meilleure s’il rêve de longévité sur le banc nantais, même s’il affirme n’avoir jamais rêvé entraîner ce club.

Vente du FC Nantes, Franck Kita coupe court

Dans les mains de la famille Kita, le FCN ne donne pas l’impression de figurer à sa place dans le championnat français. Les fans semblent convaincus qu’un départ de l’homme d’affaires et sa famille ferait un plus grand bien à la formation jaune et vert. Pour eux, le problème qui se pose au club n’est pas celui des joueurs ni des 18 entraîneurs qui y ont défilé depuis 2007, mais bien les Kita. La vente du FC Nantes serait pour certaines personnes une chance pour le club de repartir de plus belle.

La vente du FC Nantes est-elle vraiment dans les tuyaux ? Non, selon la réponse du fils du Président du club. Franck Kita a répondu à la question en disant « Je ne suis à l'écoute de rien du tout (en parlant des offres de reprises, NDLR). C'est notre club, on l'aime. Tout ce qui se passe à l'extérieur, sincèrement, je m'en moque totalement. » Sous-entendez que la vente du FC Nantes n’est pas à l’ordre du jour.

En ce qui concerne l’inimitié que vouent les fans à la famille Kita, Franck est assez simpliste sur la question. Pour lui, c’est l’absence de résultats qui maintient cette mauvaise ambiance autour du club. Aussi vite qu’Antoine Kombouaré aura de bons résultats, les tensions vont retomber, selon lui. « Quand qu'il n'y a pas de résultats, c'est comme ça dans tous les clubs. Mais dès que ça gagne quelques matches, ça repart », a-t-il affirmé un peu trop optimiste en parlant de quelques victoires lors des prochains matchs.

Le mercato FCN qu’il fallait faire

En réalité, les résultats peuvent difficilement changer par la seule nomination d’un nouvel entraîneur. Le club aurait dû recruter un véritable attaquant capable de marquer des buts lors des matches qui ont suivi la fin de la trêve hivernale. Cela aurait permis au club de gagner des matches et donc de remonter en championnat, vraie façon d’éviter la relégation qui pointe à l’horizon. Depuis la mort tragique de l’attaquant argentin Emiliano Sala, en partance pour Cardiff City, en Premier League, les Canaris n’ont plus vraiment fait peur à personne sur le plan offensif.

Les joueurs du FC Nantes ont par exemple terminé la saison dernière à la 13e place au classement de Ligue 1 Uber Eats. 37 points en 28 matchs avant l’arrêt de la compétition pour cause de pandémie de Coronavirus. La saison d’avant, le club était 12e. Il n’a figuré dans les 10 premiers que du temps de son attaquant argentin, soit 9e au soir de la 38e journée (saison 2017-2018) avec 52 points à son compteur.

Avec un Antoine Kombouaré qui arrive après la bataille des transferts de joueurs, la fin de saison s’annonce difficile. Sans réel buteur, l’équipe dont héritera l’ex-coach du PSG ne fera pas de miracles, même si sa fibre d’ancien joueur de la formation Nantaise peut l’aider à faire mieux que ces prédécesseurs.

Les prochains matchs des Nantais

Dès dimanche à 15h, Antoine Kombouaré signera ses débuts en championnat français de football sur le banc Nantais. Ce sera face à Angers SCO, actuel 8e au classement de Ligue 1. Une victoire sera forcement la meilleure façon pour lui de débuter son expérience au club renversé par le LOSC (0-2) sur la pelouse du Stade de la Beaujoire. Le FCN avait aussi été battu 2-4 par le promu le RC Lens. L'Olympique de Marseille sera l'adversaire d'après. Nîmes et Reims vont précéder les retrouvailles Kombouaré - PSG le 14 mars prochain.













