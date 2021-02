OM Mercato : Benedetto accueillera Sampaoli à bras ouverts

Publié le 12 février 2021 à 15:00

L'OM a retrouvé un peu le sourire après sa qualification en seizièmes de finale de la Coupe de France aux dépens de l'AJ Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, grâce à sa victoire au stade Abbé-Deschamps mercredi (2-0). Buteur à la 54e minute, l'Argentin Dario Benedetto profite de l'absence de l'attaquant Arkadisuz Milik pour prendre de la confiance et chambouler déjà la nouvelle hiérarchie au sein du secteur offensif de l'Olympique de Marseille. Et l'attaquant ne serait pas contre l'arrivée de son compatriote Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen...

OM : Dario Benedetto reprend confiance

Il fallait un petit break à l'OM pour souffler et les joueurs de Nasser Larguet, directeur du centre de formation olympien et entraîneur intérimaire, sont allés le chercher sur la pelouse de l'AJA, mercredi en 32e de finale de Coupe de France. Un succès (2-0) ponctué d'un but de Dario Benedetto. "Avoir retrouvé le chemin des filets, c'est très positif, c'est bien pour ma confiance car ça faisait un moment que je n'avais plus marqué", a déclaré l'avant-centre argentin. Interrogé sur son rendement cette saison, en Ligue 1 comme en Ligue des champions, Benedetto a reconnu qu'il était moins fort, plus discret. "Je suis d'accord. C'est lié aussi au rendement de l'équipe et moi aussi je suis dans une mauvaise passe. Je dois progresser au niveau individuel. C'est une question de confiance. Je sais que je dois donner davantage. Ce n'est pas simple pour moi et l'équipe en ce moment, mais on travaille dur."

Dimanche (21h), en clôture de la 25e journée du championnat de France, l'Olympique de Marseille se déplace au Matmut Atlantique, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, où il n'a pas gagné depuis 43 ans. "Cela serait génial (de gagner à Bordeaux, ndlr). C'est hallucinant de n'avoir pas gagné depuis toutes ces années. J'espère qu'on va le faire. Mais c'est vraiment notre besoin de victoire en ce moment qui est le plus important", a fait remarquer l'ancien attaquant de Boca Juniors. Pourra-t-il être associé à Milik en attaque ? Benedetto voit plus la présence du Polonais comme un challenge sportif nécessaire : "C'est un très grand joueur, il s'est bien adapté, il se dit latin comme nous les Argentins ! Je le prends comme un défi pour moi. Il y a une concurrence saine, le meilleur va jouer, c'est positif pour tout le monde."

Benedetto, triste pour AVB, attend Sampaoli

En interne, la démission surprise et le départ de l'entraîneur André Villas-Boas ont été difficiles à avaler pour l'attaquant argentin. "J'étais très triste, a-t-il déclaré en conférence de presse avant le match contre les Girondins. J'avais une grande relation avec lui, je l'appréciais beaucoup. Ce sont des décisions personnelles. Mais c'est le football, je suis habitué. Je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver." À l'idée d'accueillir Jorge Sampaoli, coach argentin qui termine actuellement sa saison au Brésil avec l'Atlético Mineiro, Dario Benedetto a retrouvé le sourire. "J'ai vu cette rumeur sur les réseaux sociaux, mais ce sont des décisions qui appartiennent à la direction. C'est un très bon entraineur, il m'a offert ma première sélection. En tant qu'Argentin, on lui fera un bon accueil !"

En attendant, les joueurs de l'OM essaye de se remettre des incidents intervenus il y a presque deux semaines à la Commanderie. "Ce n'est positif pour personne, a regretté le buteur de l'Olympique de Marseille. J'espère que ça ne se reproduira pas. On a tous des familles qui s'inquiètent. A Boca et au Mexique, j'ai connu des situations similaires, mais c'était moins extrême. Là c'était la folie."













Par Matthieu