LOSC : Christophe Galtier évoque la blessure de Neymar

Publié le 12 février 2021 à 16:30

Toujours en tête de la Ligue 1, avec trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur l'Olympique Lyonnais, le LOSC retrouve dimanche (17h) au stade Pierre-Mauroy l'une des deux équipes à l'avoir battu cette saison : le Stade Brestois. Dans la course au titre de champions de France, les Lillois pourraient bénéficier de l'absence de Neymar pour plusieurs semaines. Mais les joueurs de Christophe Galtier ont également une important échéance en milieu de semaine prochaine avec un seizième de finale aller de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam.

Le LOSC concentré sur le championnat avant l'Ajax

Le 8 novembre dernier, juste avant la trêve internationale, le LOSC avait vu sa série de quinze matches sans défaite prendre fin au stade Francis-Le Blé, contre le Stade Brestois d'Olivier Dall'Oglio (2-3). Un des deux seuls coups d'arrêt du Lille OSC en championnat de France, avec le revers contre Angers SCO début janvier (1-2). Pour Christophe Galtier, l'entraîneur de Dogues, s'attend à une rencontre compliquée dimanche face aux Finistériens. "Il n'y a pas de sentiment de revanche. Nous avons été battus logiquement sur la première période, où on avait été complètement absents des débats, se souvient le technicien marseillais des Nordistes. C'est une équipe clairement identifiée, qui a un jeu vers l'avant à la fois posé mais très offensif, avec un gros pouvoir dans ce secteur. Elle nous avait mis en grande difficulté. On n'était pas bien réveillés. Brest reste sur de bonnes performances, nous aussi. Ce sera difficile, mais il n'y a pas de sentiment de revanche."

La blessure de Neymar regrettée par Galtier

Avec une échéance importante en Ligue Europa, jeudi sur contre les Néerlandais de l'Ajax Amsterdam, leader d'Eredivisie devant le PSV Eindhoven, le LOSC pourrait-il avoir l'esprit ailleurs contre le Stade Brestois ? "Il me semble que les joueurs n'ont pas la tête à la Coupe d'Europe pour une simple et bonne raison : aujourd'hui, nous sommes premiers, répond Christophe Galtier. On n'est pas dans une gestion de temps de jeu, ni de donner la priorité à une compétition. Si on était en milieu de tableau, évidemment qu'il y aurait peut-être une autre réflexion de la part des joueurs. Mais là, ils se battent depuis plusieurs semaines pour être dans le wagon de tête. L'Ajax, c'est jeudi, c'est loin. De ce que j'observe, les joueurs sont très focus sur le match de championnat."

Et dans la course au titre, Galtier et les Dogues ont peut-être reçu un coup de pouce du destin, avec l'absence pour plusieurs semaines de la star du PSG, Neymar, blessée aux adducteurs. Mais pas question de rire du malheur des autres pour l'entraîneur de Lille. "Non, je ne me réjouis jamais de la blessure d'un joueur, encore plus dans un club qui va jouer une compétition européenne", a réagi Galtier, alors que Paris affronte le FC Barcelone, mardi soir (21h), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Sur une série de sept victoires consécutives après sa qualification sur la pelouse du Dijon FCO (1-0) en 32es de finale de Coupe de France, le LOSC reste focalisé sur lui-même et espère bien conforter son avance en Ligue 1 à l'issue de cette 25e journée.













Par Matthieu