Stade Rennais : Un autre attaquant se rapproche de la sortie

Publié le 13 février 2021 à 07:30

Le Stade Rennais pourrait encore perdre un autre attaquant dans les semaines à venir. Pisté par un club aux États-Unis, Adrien Hunou penserait de plus en plus à la possibilité de découvrir la MLS.

Adrien Hunou dans le dur au Stade Rennais

Après Georginio Rutter et M’Baye Niang, un autre attaquant pourrait quitter le Stade Rennais. Adrien Hunou est loin de vivre sa meilleure saison avec Rennes. En raison de la concurrence dans ce secteur, l’avant-centre de 27 ans a davantage vu son temps de jeu fondre ces dernières semaines. Depuis la reprise, il n’a disputé que trois matchs (134 minutes) sur les sept disputés par Rennes. Titulaire jeudi, il n’a pas su saisir sa chance contre le SCO Angers en Coupe de France. Demi-finalistes la saison dernière, les Bretons se sont d’ailleurs faits éliminer dès leur entrée en lice par le SCO. Dans le dur à Rennes, Ouest France croit savoir qu’Hunou songerait à un départ du SRFC.

La tête déjà loin de Rennes ?

Pour le journal régional, Adrien Hunou serait enclin à découvrir la MLS. Ces derniers jours, Goal a révélé un intérêt de Minnesota United pour l’attaquant du Stade Rennais. Une offre aurait même déjà été transmise à Nicolas Holveck pour le joueur. Les détails de celle-ci restent pour le moment inconnus. « Tenté par une aventure en MLS l’année prochaine, souhaitant jouer pour la sélection polonaise, nationalité de sa grand-mère, Hunou n’a plus trop la tête à Rennes et surtout plus sa patte », note la source. Reste plus qu’à savoir si Julien Stéphan voudra se priver d’une autre option offensive après avoir perdu Niang et Rutter. Contrairement aux deux autres, Hunou compte plus de réalisations cette saison (4 contre une pour chacun des deux autres).













Par Ange A.