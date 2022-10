Angers-SRFC : Une rencontre à la saveur particulière pour Hunou

Publié par Dylan le 22 octobre 2022 à 18:07

Revenu en Ligue 1 cet été avec Angers SCO, Adrien Hunou va retrouver le SRFC ce week-end. Il s'est confié sur ces retrouvailles.

SRFC-Angers : Retrouvailles pour Hunou

Ce Rennes - Angers va avoir une saveur particulière pour Adrien Hunou. Le milieu de terrain de 28 ans va en effet retrouver ses anciens partenaires du SRFC, club qu'il connaît bien pour y avoir joué entre 2016 et 2021. Mais cette fois, il n'arborera pas le maillot du club breton mais celui d'Angers SCO.

Après s'être exilé du côté de Minnesota United pendant quelques mois, Hunou a choisi de rejoindre le club dirigé par Gérard Baticle cet été. Interrogé par Ouest-France sur ses retrouvailles avec Rennes dimanche, le joueur s'est montré très enthousiaste :

« C’est un club spécial, à jamais dans mon cœur. Les supporters ont été partie intégrante de ma réussite là-bas. J’aime aussi beaucoup la ville. Ce club, je le suivrai toujours, c’est toujours merveilleux d’y repenser. »

Adrien Hunou n'oublie pas l'objectif des Angevins face à Rennes

Malgré tout, c'est une rencontre très importante pour Angers SCO. Dix-neuvième de Ligue 1 et relégable, le club scoïste vise un succès à domicile face au Stade Rennais pour se sortir de la zone rouge. Adrien Hunou le sait, il faudra être sans pitié face au SRFC :

« Ce match, c’est un bel événement pour moi, j’ai hâte, mais il ne faut pas oublier l’objectif premier qui est de prendre des points. »

D'autant que les Angevins restent sur une série de trois défaites consécutives (contre Marseille, Strasbourg et Toulouse). Situé à un point du premier non-relégable Auxerre, le SCO sait que ce match contre Rennes est une opportunité en or de se donner un grand bol d'air. La course pour le maintien est très serrée, et seuls quatre points séparent le FC Nantes (14ème) du dernier, le Stade Brestois.