Angers SCO Mercato : Un ancien attaquant du SRFC tout proche du SCO

Publié par Dylan le 23 juin 2022 à 14:47

Angers SCO Mercato : Après une expérience en MLS, un ancien milieu du SRFC pourrait faire son retour en Ligue 1 en Anjou.

Angers SCO Mercato : Adrien Hunou vers un retour en Ligue 1

L'Angers SCO continue d'être actif sur le marché des transferts. Après avoir déjà enregistré quatre arrivées, le club dirigé par Gérard Baticle veut poursuivre son mercato avec le recrutement d'un milieu de terrain. Selon les informations de Ouest-France, il s'agirait d'Adrien Hunou, bien connu dans les championnats français pour avoir joué au Stade Rennais et à Clermont.

Depuis deux saisons, le milieu gauche tricolore est aux Etats-Unis, dans le club de Minnesota United. Après un premier exercice plutôt enrichissant pour Hunou avec 27 matches disputés pour 7 buts et une passe décisive en MLS, le second a été beaucoup plus difficile avec seulement 9 petits matchs sous le maillot de Minnesota. Ce qui pourrait l'amener à se tourner vers un départ, lui qui est pourtant sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la franchise américaine.

Angers SCO Mercato : Un prêt avec option d'achat envisagé

Selon Ouest-France, le transfert d'Adrien Hunou à Angers pourrait se faire sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Avec 124 matches de Ligue 1 dans les jambes, Adrien Hunou apporterait toute son expérience à un club qui rêve enfin de tutoyer l'Europe après onze ans passés dans l'élite. Il pourrait venir concurrencer Sofiane Boufal, titulaire incontestable avec 29 matches joués cette saison.

Le SCO vient de perdre son jeune buteur français Mohamed Ali-Cho et devrait encaisser d'autres départs en attaque comme celui de Loïs Diony ou encore de Rachid Alioui, qui vont tous deux revenir au SCO après un prêt peu fructueux dans leurs clubs respectifs (Etoile Rouge de Belgrade et KV Kortrijk). En cas d'offre intéressante, les milieux Angelo Fulgini, Casimir Ninga et Faris El-Melaïli ne devraient pas être conservés non plus. Autrement dit, la venue d'Adrien Hunou est plus qu'espérée à Angers.