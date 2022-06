Angers SCO Mercato : Un départ historique déjà acté au SCO

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 06:45

Angers SCO Mercato : Après le transfert de sa pépite Mohamed-Ali Cho, le SCO va enregistrer le départ d’un autre enfant du club.

Angers SCO Mercato : Officialisation imminente pour Vincent Manceau

Une page va se tourner pour Vincent Manceau cet été. Le défenseur central de 32 ans va quitter l’ Angers SCO. Comme l’indique Le Courrier de l’Ouest, le défenseur et sa direction ne sont pas tombés d’accord pour la prolongation de son contrat. Il réclamerait deux saisons supplémentaires alors que ses dirigeants ne seraient disposés qu’à lui offrir une seule supplémentaire. Depuis, les négociations sont au point au mort entre les deux parties. Le défenseur formé à Angers va quitter le club gratuitement après y avoir fait ses débuts professionnels en 2008. Au total, Vincent Manceau a disputé 384 rencontres avec le SCO pour 5 buts et 8 passes décisives. Ce cadre sur le départ, Gérald Baticle attend encore des renforts cet été.

Des renforts en route pour le SCO

L’ Angers SCO a déjà officialisé quatre arrivées : Amine Salama, Yahia Fofana, Himad Abdelli et Miha Blazic. Le club de l’Anjou devrait signer d’autres recrues dans les prochaines semaines. L’ancien Rennais Adrien Hunou serait notamment dans les petits papiers des recruteurs angevins. L’avant-centre passé par le SRFC évolue depuis un an du côté du Minnesota en Major League Soccer. Mais ses performances sont loin d’être reluisantes. Il ne compte que 9 buts et une passe décisive en 39 matchs avec la franchise nord-américaine. Un prêt avec option d’achat serait envisagé par le dernier 13e de Ligue 1.

Outre Hunou, le SCO piste également le Gabonais Ulrick Eneme-Ella. Âgé de 21 ans, il est en fin de contrat chez les U23 de Brighton & Hove. Les noms du défenseur marocain Achraf Dari (23 ans) et du latéral bosnien Halid Sabanovic (22 ans) sont également associés à Angers.