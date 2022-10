Angers SCO : Adrien Hunou peste contre l'arbitrage

Publié par Jules le 31 octobre 2022 à 13:00

L' Angers SCO pointe à la dernière place du championnat après une nouvelle défaite contre l'AS Monaco, alors qu'un fait de jeu aurait pu tout changer.

Angers SCO : Adrien Hunou condamne une différence de traitement

Hier après-midi, au stade Louis II, l'AS Monaco recevait l' Angers SCO dans un match qui s'annonçait déséquilibré. Cependant, les Scoïstes ont réussi à tenir tête aux Monégasques pendant presque une heure et auraient même pu, selon Adrien Hunou, ouvrir la marque sur un penalty sifflé, puis annulé par la VAR à la 19e minute. Environ 20 minutes plus tard, c'est l'ASM qui obtient un penalty, finalement raté, pour lequel la VAR n'est pas intervenu. Une discrimination qui enrage Adrien Hunou au micro de Prime Vidéo.

"Il y a aussi eu des décisions que l'on ne comprend pas, mais bon, on ne va pas parler d'arbitrage, on ne va pas se cacher derrière ça. [...] Sur la faute que j'ai subie, le défenseur a avoué qu'il m'avait touché. Malheureusement, les arbitres se comportent différemment quand les "petits" jouent contre des équipes supérieures. C'est injuste de contrôler la VAR sur ma faute, mais pas sur celle de Monaco. Il faut arrêter cette injustice."

Un penalty qui, s'il avait été sifflé, aurait pu changer le cours de la rencontre en faveur de l' Angers SCO, qui aurait eu une grosse opportunité d'ouvrir le score au bout de seulement 19 minutes de jeu.

Le SCO est à l'arrêt en championnat

Dernier de Ligue 1 avec seulement 8 points obtenus en 13 rencontres, l' Angers SCO n'a plus gagné depuis en championnat depuis le 18 septembre. Presque un mois et demi durant lequel les hommes de Gérald Baticle ont perdu l'ensemble de leurs cinq rencontres. Un bilan qui pourrait s'aggraver avant la trêve puisque les Angevins affronteront le RC Lens et le LOSC, deux équipes en forme ces dernières semaines.

Les problèmes sont nombreux à l' Angers SCO. Déjà, de nombreux supporters réclament la mise à l'écart de Gérald Baticle qui, assez miraculeusement, n'a toujours pas été limogé malgré la valse des entraineurs en Ligue 1 et les mauvais résultats du SCO. Il y a également beaucoup de frustration de la part de certains joueurs, notamment Paul Bernardoni, ancien cadre du club relégué en tant que remplaçant cette saison.