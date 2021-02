Real Mercato : David Alaba parti pour refroidir Pérez ?

Publié le 13 février 2021 à 08:00

En fin de contrat au Bayern Munich, David Alaba est courtisé par le Real Madrid. Alors qu’un accord avait récemment été évoqué, le défenseur autrichien aurait posé de nouvelles conditions aux Merengues. Lesquelles ne devraient pas plaire au club espagnol.

David Alaba trop gourmand pour le Real ?

David Alaba est l’une des grosses pointures qui sera libre lors du prochain mercato estival. Le défenseur central n’a pas prolongé son contrat et va quitter le Bayern Munich en tant que joueur libre. L’international autrichien (76 sélections/14 buts) est notamment annoncé au Real Madrid. Certains médias ibériques assurent même que le Real a déjà conclu un accord avec l’ancien latéral gauche. Celui-ci porterait sur un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 11 millions d’euros. Sauf que comme le révèlent ESPN et The Telegraph, le défenseur de 28 ans aurait revu ses exigences à la hausse. Ces sources indiquent que le joueur exigerait désormais un contrat de 5 ans et un salaire de 22 millions d’euros. Un montant qui devrait refroidir les envies du club espagnol, surtout en cette période de vaches maigres.

Le successeur de Ramos à Madrid ?

Le Real Madrid pense à David Alaba pour assurer la succession de Sergio Ramos. La direction de la Maison Blanche est peu encline à offrir un nouveau contrat juteux à son capitaine. Le board madrilène souhaite notamment réduire les émoluments du champion du monde espagnol. Sauf que ce dernier est peu disposé à baisser son salaire. Il pourrait quitter le Real cet été en tant que joueur libre. Son nom est associé à des écuries telles que le Paris Saint-Germain, Manchester United et même Tottenham. Proche de perdre Ramos, le Real devra également se méfier d’autres concurrents dans le dossier Alaba. Manchester City et Chelsea seraient également intéressés par le défenseur autrichien.













Par Ange A.