Stade Rennais : Guirassy, le patron de l'attaque du SRFC

Publié le 13 février 2021 à 17:30

Le Stade Rennais accueille l'ASSE, dimanche au Roazhon Park pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Sur une série de trois matches sans victoire en championnat et éliminés de la Coupe de France dès les 32es de finale par Angers SCO, jeudi (1-2), les Rouge et Noir peuvent néanmoins compter sur le retour de leur avant-centre Serhou Guirassy. Le buteur de Rennes a marqué un superbe but pour réduire le score contre les Angevins et pourrait être d'une grande aide dans la quête d'efficacité de Julien Stéphan. Et l'entraîneur du SRFC l'assure, l'ancien Amiénois "a faim".

Serhou Guirassy, retour gagnant pour le Stade Rennais

Certes, le Stade Rennais est déjà sorti de la Coupe de France après son revers au stade Raymond-Kopa (1-2), contre les joueurs de Stéphane Moulin. Mais de cette rencontre est ressorti un point positif : le but de Serhou Guirassy, le sixième de la saison, après plusieurs mois d'absence. Mais l'attaquant regrette surtout de n'avoir pas réussi à revenir dans le match, alors que le SRFC était mené de deux buts très tôt dans le match. "C’est toujours difficile, a reconnu Serhou Guirassy en conférence de presse. On sait que ce sont des matches où l’on n’a pas de deuxième chance. C’est difficile parce qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait sur tout le match, c’est sûr qu’on a des regrets. Mais la semaine n’est pas terminée et on a un gros match à jouer dimanche, comptez sur nous pour ne pas lâcher. Je ne sais pas comment on peut ne pas égaliser sur ce match. On a eu les situations qu’il faut, moi j’en ai eu une. On a manqué de réussite et d’efficacité, ça peut arriver."

L'ancien buteur d'Amiens SC a raconté son but, une superbe frappe enroulée en pivot. "Je vois Jérémy (Doku, ndlr) fixer un défenseur. Je lui propose une solution, je l’ai fait à l’instinct. Je me suis retourné et j’ai voulu frapper, j’ai eu de la chance, la balle est entrée. Jérémy, je ne pouvais plus le rejouer, j’ai vu que c’était fermé. J’ai eu beaucoup de réussite et elle est entrée. C’est un beau but, je dirais même que c’est mon plus beau but." Julien Stéphan, son entraîneur, a abondé en ce sens : "C'est un but très spontané et très difficile à réaliser techniquement. Il est quasiment dos au but et arrive à mettre dans la force dans sa frappe. Il y a de la précision, de grosses qualités athlétiques, de la vista, car il sait où il est situé. C'est un but complet et le mot "classe" est plutôt adapté".

Guirassy veut mener le SRFC vers la Coupe d'Europe

"On a un objectif qu’on va essayer d’atteindre coûte que coûte. C’est d’être européen. C’est sûr que les équipes devant carburent assez bien. C’est à nous aussi de ne pas lâcher des points bêtement", a prévenu Serhou Guirassy, qui devra se méfier d'un coup de mou après sa longue blessure à la cheville. Julien Stéphan se réjouit du retour et de l'enthousiasme du joueur, tout en gardant son évolution à l'oeil. "Il revient vite car il a beaucoup travaillé. Il a été bien accompagné par le staff médical pendant cette période-là. Il a faim, il est généreux. Sur le plan athlétique, c'était déjà surprenant à Lens, je ne pensais pas qu'il pouvoir tenir tout le match, ce qu'il a fait. On aura besoin de lui, car c'est un profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Il faudra faire attention aussi à bien le gérer, car quand on revient comme ça après une longue absence, il peut y avoir une période compliquée. J'espère qu'elle n'arrivera pas, on va bien gérer ça aussi pour qu'il puisse continuer comme ça sur sa lancée et puisse nous mettre encore beaucoup de buts !" À commencer par dimanche, contre l'AS Saint-Etienne ?













Par Matthieu