Barça - PSG : Ronald Koeman lance un défi aux Parisiens

Publié le 14 février 2021 à 12:15

Le PSG a bien assuré l'essentiel ce samedi face à l'OGC Nice (2-1), mais sans réellement convaincre. A l'approche du choc en 8e de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone, les hommes de Mauricio Pochettino devront montrer un autre visage. Le Barça de son côté a triomphé facilement d'Alavés (5-1), grâce notamment à un doublé de Lionel Messi. Ronald Koeman est en pleine confiance avant d'affronter le Paris Saint-Germain, mardi.

Il en faudra plus face au Barça

Mauricio Pochettino répétait à souhait que chaque match disputé par le PSG comptait, peu importe la compétition. En évoquant les matches en Coupe de France et en Ligue 1, l'entraîneur parisien répétait à souhait qu'il ne s'agissait pas de matches de préparation. Pochettino en concluant le dernier match avant Barcelone, face à Nice en Ligue 1 avec une victoire, a bien coché tous ses objectifs jusqu'à là. Il a même réalisé une belle opération, en repassant devant au classement, puisque l'OL s'est incliné face à Montpellier, en attendant le match du LOSC ce dimanche contre Brest. Malgré les résultats, le PSG n'est pas encore paru ultra-dominant dans ses dernières rencontres. Aucune raison de s'inquiéter pour autant, mais Pochettino a encore un chantier devant lui. Après le match, il avait confirmé cette impression : " C'était un match professionnel de notre part, pas forcément brillant. Dans ces circonstances, c'est difficile de jouer. Nous avons mis tous les ingrédients sur la table, je suis content de l'attitude. A chaque match, l'objectif est de gagner, gagner, gagner."

Sur le front de l'infirmerie, il a apporté quelques précisions au sujet de Marco Verratti et sur le déplacement à Barcelone : " Marco s'est entraîné aujourd'hui, il ressent encore une petit gêne. Nous espérons compter sur lui mardi. Ce n'est pas facile. De retour à l'hôtel, nous allons commencer à réfléchir à la stratégie, voir l'état de forme de chacun. (...) A partir de maintenant, on peut parler de Barcelone. Nous devons être prêts pour mardi. C'est un match important. L'équipe sera prête. La priorité c'est de récupérer, recharger les batteries, à la fois physiquement et mentalement. Il n'y aura pas l'opportunité de beaucoup travailler sur le terrain, mais on pourra s'appuyer sur la vidéo, pour effectuer un travail cognitif ", a précisé l'entraîneur. Déjà sans Neymar et Di Maria, le retour du milieu de terrain italien sera crucial face aux Barcelonais. Marco Verratti étant une pièce maitresse dans l'entrejeu parisien et essentiel dans les phases de conservations de ballon. Son absence face à Nice samedi s'est d'ailleurs bien fait ressentir.

Koeman confiant avant la réception du PSG

Les Barcelonais se sont imposés facilement samedi face à Alavés (5-1). Malgré les nombreuses absences dans l'effectif ( Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Ansu Fati et Philippe Coutinho), Le Barça enchaîne les victoires en Liga et reste bien accroché à la 2e place au classement, devant le Real Madrid ( à la différence de buts) et à 8 points de l'Atlético. Fort de ce succès, Ronald Koeman s'est dit confiant avant la réception du Paris SG : " Ils sont forts mais nous aussi on est forts. Ce 8e de finale me paraît assez équilibré. On va l’affronter avec beaucoup d’enthousiasme et on sait qu’on a besoin de se sentir bien pour passer ", a déclaré le coach néerlandais, qui estime que son groupe profite d'un momentum. Seul regret pour Koeman, le manque d'options à cause des forfaits d'un nombre de ses cadres : " Si j’avais eu tous mes joueurs disponibles, oui, ce serait le meilleur moment de la saison ".

Le coach pourra cependant se reposer sur son génie argentin. Léo Messi a été épatant contre Alavés. Buteur à deux reprises et auteur d'une passe décisive. De quoi rassurer sur sa motivation à quelques jours de la réception du PSG au Camp Nou, comme le soulignait son entraîneur : " Leo est un joueur décisif depuis de nombreuses années. Il est très investi, très content, il devient très réaliste. Quand on le cherche entre les lignes, il cherche de la profondeur, tout devient plus facile ". Alors que les rumeurs de départ de la Pulga se font insistantes depuis des semaines et des mois, l'attaquant du Barça lui reste concentré sur le terrain. Le sextuple Ballon d'Or, attend les élections qui auront lieu au club après le départ de Josep Maria Bartomeu, avant de prendre une décision. Le PSG qui rêve de signer Messi, devra encore patienter. En attendant, c'est dans le camp adverse qu'il retrouvera l'Argentin mardi. Une rencontre qui aura une saveur différente, en l'absence de Neymar jr qui risque probablement de rater aussi le match retour au Parc des Princes. Pochettino pourra toutefois se reposer sur Kylian Mbappé, son autre atout offensif.

Koeman pourrait avoir une autre bonne nouvelle dans les heures à venir. Gerard Piqué blessé au genou, et indisponible depuis novembre, pourrait faire son retour face au PSG. Selon les informations de La Vanguardia le défenseur espagnol, patron de la défense barcelonaise devrait effectuer des derniers tests ce week-end pour évaluer sa condition physique. Son retour serait une très bonne chose, alors que la défense du Barça est décimée avec le dernier forfait en date d'Araujo. Dans le cas contraire, Koeman pourrait aligner une charnière Frenkie de Jong - Clément Lenglet, comme il l'a fait ce samedi.













Par Hind