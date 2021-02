ASSE : Inquiétude à Saint-Étienne pour Anthony Modeste

Publié le 15 février 2021 à 08:00

L’ ASSE a enchaîné une nouvelle victoire en Ligue 1 dimanche sur la pelouse du Stade Rennais (0-2). Après la rencontre, Claude Puel a justifié l’absence d’Anthony Modeste pour le déplacement en Bretagne.

L’ ASSE sur sa lancée sans Modeste à Rennes

Bien qu’éliminée en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne a confirmé qu’elle se porte mieux en championnat. Dimanche, l’ ASSE a enchaîné son quatrième match sans défaite en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, les Verts ont dominé les Rouge et noir sur le score de 2 buts à 0. Denis Bouanga (27e) et Arnaud Nordin (71e) ont permis au club ligérien de repartir avec les trois points de Rennes. S’il est satisfait de l’efficacité retrouvée de ses poulains, Claude Puel est tout de même inquiet pour un de ses attaquants. Le technicien stéphanois est revenu sur l’absence d’Anthony Modeste dans le groupe pour le déplacement au Roazhon Park.

Saint-Étienne fixé sur le sort de Modeste ce lundi

Le coach de l’AS Saint-Étienne a indiqué que sa recrue hivernale doit passer un test de dépistage ce lundi. Malade, l’avant-centre de 32 ans n’a pas pu faire le déplacement pour la Bretagne. « On a appris la maladie d’Anthony Modeste hier [samedi, ndlr] juste avant notre départ à Rennes […]Je suis d’autant plus déçu de perdre Anthony qu’il était en progrès physiquement. Pour l’instant, il n’a aucun symptôme de Covid-19. Il doit donc passer un nouveau test de dépistage ce lundi », a déclaré l’entraîneur stéphanois selon les propos relayés par le site officiel de l’ ASSE. Arrivé lors du dernier mercato, Anthony Modeste a déjà disputé trois matchs avec les Verts sans se montrer décisif. L’ancien bordelais espère se relancer durant son prêt dans le Forez. Comme l’a indiqué Puel, un manque de compétition pourrait freiner la progression du joueur prêté par Cologne.













Par Ange A.