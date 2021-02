ASSE : Maintien assuré pour Saint-Etienne en fin de saison ?

Publié le 15 février 2021 à 15:00

L'ASSE a pris dix points sur les douze derniers possibles en champion et s'est offert un bon bol d'air sur ses poursuivants. L'AS Saint-Etienne, grâce à sa victoire sur la pelouse du Stade Rennais, dimanche (2-0), est 15e de Ligue 1, avec sept points d'avance sur le FC Nantes, 18e et barragiste, onze sur Nîmes, avant-dernier, et 14 sur le Dijon FCO, lanterne rouge. De quoi regarder de l'avant pour une équipe désormais sur une série de quatre matches sans défaite. Une véritable satisfaction pour l'entraîneur des Verts, Claude Puel, dont les jeunes joueurs sont enfin récompensés par leurs efforts. Et les projections sont plutôt positives pour le club du Forez.

La réussite tourne enfin du côté de l'ASSE

Claude Puel ne pouvait que se satisfaire de la victoire de ses joueurs au Roazhon Park, contre le Stade Rennais, cinquième du championnat de France. Un succès net et sans bavure (2-0), face à une équipe bretonne insipide. En bloquant les relances courtes des Rouge et Noir et en se projetant rapidement, l'ASSE a fait la différence grâce à Denis Bouanga et Arnaud Nordin. "De temps en temps, être réaliste, on prend, a réagi l'entraîneur stéphanois. Cela ne nous arrive pas souvent. Onze tirs cadrés sans ouvrir la marque contre Sochaux. Aujourd'hui, on a en beaucoup moins mais on a joué les bons coups. C'est un match intéressant dans la solidarité. On n'a pas eu la possession mais on est resté toujours très solides, en essayant de profiter de quelques coups. C'est une belle victoire, un match accompli, face à une bonne équipe qui joue le haut de tableau. On peut encore mieux ressortir le ballon encore, mais c'est une rencontre intéressante, faite de solidarité et de structure."

Une récompense aussi, pour des joueurs qui ont bien réagi après une période très difficile, mais n'ont pas toujours eu le résultat attendu dans des matches plutôt accomplis. "Il n'y a pas de changement radical pour faire cette série, a estimé Claude Puel. On travaille, on continue. Dans nos séries de matches nuls, on méritait de les gagner et on sortait frustré. Il y a tellement de fois où on n'a pas été récompensé... Ce qui fait la différence ? Je ne sais pas. On essaye de faire moins d'erreurs, de pas mettre l'adversaire en bonne situation. C'est un groupe qui progresse. On prend également du plaisir dans ce genre de performance. En jouant et en bataillant tous ensemble."

Les jeunes de l'AS Saint-Etienne maintenus en Ligue 1 ?

Tous ensemble, c'est aussi avec beaucoup de jeunes à qui confiance est donnée par Claude Puel. Sainté Inside a d'ailleurs donné les statistiques suivantes : "L'ASSE s’appuie sur sa formation. 35,6% des minutes jouées le sont par des joueurs formés au club (joueur formé au club = joueur ayant passé au moins trois ans dans celui-ci entre 15 et 21 ans). La moyenne en Ligue 1 est de 12,4%. Sainté se place à la 4e place du Big 5 (les cinq grands championnats, ndlr)." Le projet du coach des Verts, qu'il n'a jamais abandonné, commence donc à porter ses fruits. Et l'Observatoire du football (CIES) y est allé de ses projections pour le dernier tiers du championnat en donnant le pronostic de ce que sera le classement final.

Une étude faite sur "la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp". Et les résultats placent l'ASSE à la 13e place du championnat en fin de saison, soit deux rangs de plus que sa position actuelle. Avec 45 points, l'AS Saint-Etienne finirait 15 points devant le FC Nantes d'Antoine Kombouaré dans cette simulation, qui resterait barragiste. Nîmes et Dijon seraient relégués, l'Olympique Lyonnais finirait champion, au grand désarroi des Stéphanois, devant le PSG et le LOSC. De bon augure pour Sainté, qui ne doit cependant pas se relâcher.













Par Matthieu