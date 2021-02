FC Nantes : Que préparent encore les supporters des Canaris ?

Publié le 16 février 2021 à 00:47

Le FC Nantes, sous l’impulsion de son nouvel entraîneur de foot Antoine Kombouaré, a remporté son premier match en Ligue 1, dimanche, contre Angers SCO (3-1). Malgré cette victoire qui met fin a une longue série de 16 matchs sans succès, les supporters Nantais ne démordent pas. Ils sont toujours en colère et appellent à un rassemblement massif mais « pacifique », samedi prochain, avant FCN - OM.

FC Nantes : Kombouaré gagne à Angers, mais...

Le FC Nantes était sur une série négative de 8 défaites et 8 matchs nuls (Ligue 1 et coupe de France confondue), avant sa victoire sur Angers SCO au stade Raymond Kopa, lors la 25e journée du championnat. Les Canaris, dirigés par Antoine Kombouaré depuis le 11 février, ont signé leur première victoire après plus de trois mois d’attente. L’équipe a pourtant toujours le soucis du bon buteur ou du défenseur central capable de sécuriser l’arrière garde. Ils n’avaient plus gagné depuis leur succès à Lorient, le 8 novembre 2020. Le successeur de Raymond Domenech a donc insufflé un nouveau dynamisme aux Jaunes et Verts avec cette belle victoire à l’extérieur. L’équipe de Kombouaré l’a emporté grâce à l’attaquant Moses Simon, des milieux de terrain Imran Louza et Abdoul Kader Bamba. Le Football Club de Nantes reste toujours à la 18e place de barragiste, mais a désormais 7 points d’avance sur le dernier (Dijon FCO) et 4 points de plus que le deuxième club relégable (Nîmes Olympique). Pas suffisant pour calmer le public du FCN.

Rassemblement de supporters avant FCN - OM ?

En effet, les supporters du club de la Cité des Ducs ne décolèrent pas. Pour preuve, ils ont lancé un mot d’ordre de mobilisation le week-end prochain, soit le jour de la venue de l’Olympique de Marseille au stade de la Beaujoire. « À l’attention des membres de nos associations de supporters respectives et de l’ensemble des amoureux du FC Nantes. Les associations signataires du présent communiqué vous convient à un rassemblement, samedi 20 février 2021, de 15h à 16h30, à l’arrêt de tramway Beaujoire », a annoncé un communiqué du collectif de neuf associations de fans nantais sur les réseaux sociaux, tout en précisant que « ce rassemblement sera pacifique et se tiendra dans le respect des règles sanitaires ».

Les supporters Nantais indiquent qu’ils mettront ce regroupement à profit « pour échanger sur la situation du club et son avenir ». Pour finir, ils ont annoncé que « ce type de rassemblement sera renouvelé à l’avenir, tant qu’ils le jugeront nécessaire ». Notons que le coup d'envoi du match entre le FC Nantes et l'OM sera donné à 17h.













Par ALEXIS