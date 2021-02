OM : Nasser Larguet envoie un message aux supporters

Publié le 16 février 2021 à 18:05

Le torchon brûle entre les supporters et la direction de l'OM. L'acte premier du mécontentement des groupes de fans marseillais avait commencé avec la manifestation qui avait dégénéré devant la Commanderie en début de mois. Depuis Jacques-Henri Eyraud n'a fait qu'aggraver les tensions à travers ses déclarations dans la presse. La dernière initiative Agora OM lancée par le club a creuser encore l'écart un peu plus. Mais Nasser Larguet appelle tout de même à l'union

Une fracture totale entre supporters et direction de l'OM

La récente initiative Agora OM, annoncée dans un communiqué officiel du club tombe très mal, dans le contexte actuel tendu entre groupes de supporters et dirigeants de l'Olympique de Marseille. L'initiative en question incite à "créer un nouveau mode de supportérisme" via "une concertation avec les supporters, en lien avec la direction du club". Une réponse en réaction aux incidents de la Commanderie, pendant lesquels une manifestation de supporters avait dégénéré. En marge, certains individus avaient réussi à s'introduire au centre Robert Louis-Dreyfus, occasionnant quelques dommages matériels. Le communiqué "Agora OM", qui se veut comme un moyen de renouer le dialogue avec les supporters, en mettant en place des "plateformes d'échange d'idées" et "d'appels à projets", a été accueilli avec colère du côté des supporters qui y voient une tentative claire de mettre à l'écart les groupes de supporters. En parallèle, Les mises en demeure envoyées aux associations de supporters qui animent les virages du Vélodrome, ont été perçues comme des provocations de la direction. Plusieurs voix, notamment des élus de la ville de Marseille se sont levées pour demander au président Jacques-Henri Eyraud de calmer le jeu, en rappelant l'importance des supporters et du club dans la vie sociale de la cité phocéenne.

Nasser Larguet appelle à l'union

En conférence de presse avant le match en Ligue 1 contre l'OGC Nice mercredi (21h), Nasser Larguet s'est exprimé au sujet des tensions actuelles : " Dans un premier temps je me suis concentré sur le groupe qui a subit une certaine violence. Il fallait ressouder, panser les plaies. Les supporters, j'y tiens. Ils font partie d'un club, c'est important d'avoir un respect mutuel. C'est dans les moments difficiles qu'on a besoin de soutien ", a souligné l'entraîneur qui remplace André Villas-Boas depuis son départ. Il a également évoqué une anecdote d'un match auquel il avait assisté en 3e division anglaise, en louant le soutien indéfectible des supporters de ce club malgré leur relégation. Une illustration de la dévotion que Larguet attend des fans marseillais.













Par Hind