Barça - Paris SG : Un ex-joueur des deux clubs donne le favori

Ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG, Ludovic Giuly s’est prononcé sur le 8e de finale de la Ligue des champions qui oppose les deux clubs, ce mardi (21h) au Camp Nou. Il s'est surtout livré sur le duel entre Keylor Navas et Lionel Messi, le maître à jouer du Barça, dans L'Équipe.

Barça - Paris SG : Giuly, « ce sera plus dur pour Navas que Messi »

À l’occasion de la double confrontation entre le Paris SG et le Barça en Champions League, Ludovic Giuly a livré son pronostic sur le duel dans le match entre le gardien de but Keylor Navas et le buteur Lionel Messi. Ancien portier du Real Madrid (2014-2019), le dernier rempart du Paris Saint-Germain a affronté le capitaine des Blaugrana à plusieurs reprises en Liga. Il connait donc bien ce dernier. Est-ce suffisant pour que le Costaricien prenne le dessus sur la star du Barça, ce mardi ? Ludovic Giuly ne le pense pas !

« Ce sera plus dur pour Keylor Navas que pour Lionel Messi », a-t-il confié au quotidien sportif. « Leo aura toujours un ascendant. C’est un cauchemar pour un gardien de but. Il sait tout faire », a-t-il justifié, avant de nuancer son propos. « Après Navas est probablement un des gardiens avec les meilleurs réflexes sur sa ligne. Il est capable de parades impressionnantes. Mais Messi reste trop imprévisible. Avec lui, ça peut venir de n’importe où, n’importe quand », a argumenté l’ancien milieu offensif du club catalan (2004-2007) et du PSG (2008-2011).

Les statistiques de Lionel Messi et Keylor Navas

Cette saison, Lionel Messi a marqué 19 buts et a délivré 8 passes décisives en 28 matchs disputés, toutes compétitions confondues avec le Barça. En Liga, son compteur marque 15 buts pour 5 passes décisives en 20 matchs joués. Il est le 2e meilleur buteur de la Liga, derrière son ancien partenaire, Luis Suarez, auteur de 16 buts en 18 apparitions sous le maillot de l'Atlético Madrid. Quant à Keylor Navas, il a pris part à 24 rencontres cette saison, dont 17 en Ligue 1 et 6 en Champiosn League. Il a encaissé 15 buts et a réussi 13 clean sheets (matchs sans concéder de buts) avec le Paris SG.













Par ALEXIS