OM : Vente, mise au point d'un proche du futur acquéreur

Publié le 16 février 2021 à 19:35

Frank McCourt a démenti la rumeur sur la vente de l’ OM au groupe Kingdom Holding Company (KHC), du prince saoudien Al-Walid ben Talal. Néanmoins, la rumeur refait surface avec une révélation du média Challenges.

Al-Walid se lie à WMG et relance la rumeur OM

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt a nié catégoriquement la rumeur qui circule sur la vente du club phocéen à un fonds d’investissement saoudien. « Mon engagement vis-à-vis de l’Olympique de Marseille, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l'OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l'OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profitent ces manipulations », a démenti le milliardaire américain, le 5 février dernier. Mais Challenges.fr annonce « un deal signé entre Rotana Group du prince saoudien Al-Walid ben Talal avec Warner Music Group (WMG), propriété du Britannique Leonard Blavatnik. Ce dernier n’est autre que le patron de DAZN, un service de streaming sportif par abonnement, créé en 2015 en Angleterre. Le diffuseur assimilé au ’’Netflix du sport’’ était en effet candidat à l’appel d’offres de la Ligue de football professionnel (LFP), pour les droits de la Ligue 1 et la Ligue 2, après la défection de Mediapro.

Un proche du prince saoudien évoque « des rumeurs virales »

De plus, la source révèle que Kacy Grine, décrit comme le conseiller spécial de Rotana Music, filiale de Rotana Group, donc proche du prince Al-Walid ben Talal, « avait demandé fin 2019 à Jamie McCourt, alors ambassadrice américaine en France, qu'elle le mette en relation avec son ancien époux, Frank McCourt ». Du coup, le rapprochement a été vite fait entre le milliardaire saoudien et l'OM. Mais un conseiller de KHC a vite mis un terme à la rumeur. « Le prince est à mille lieues de ces rumeurs virales. Et si l’on devait réagir à chaque rumeur le concernant, ce serait un travail à plein temps » , a-t-il confié au magazine.













Par ALEXIS