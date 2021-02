PSG : Mbappé sur le toit de l'Europe, Pochettino serein

Publié le 17 février 2021 à 10:45

C'était le grand soir pour le Paris Saint-Germain mardi face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Sur le pelouse du Camp Nou, le PSG et Kylian Mbappé ont illuminé la soirée et repartent avec une victoire importante (1-4) et un triplé de Kylian. Une performance qui rappelle à nouveau qu'il est actuellement l'un des meilleurs attaquants sur la scène européenne.

Une grande soirée au Camp Nou

Le match n'avait pas commencé sur le bon ton pour le PSG qui s'est retrouvé rapidement mené (1-0), avec un pénalty transformé pas Lionel Messi suite à une faute de Kurzawa sur un contact avec De Jong dans la surface de réparation (27e). Alors qu'à une époque les Parisiens auraient pu perdre leurs moyens, comme cela avait été le cas la dernière fois qu'ils s’étaient rendus sur la pelouse de Camp Nou, il n'en a rien été mardi soir. Concentrés et appliqués ils n'ont pas tardé à répondre cinq minutes plus tard avec un but de Mbappé qui fait suite à une ouverture côté gauche pour Kurzawa, qui prolonge vers Marco Verratti qui sert Kylian d'un joli exter du pied (1-1). La défense catalane a ensuite subie les raids de Mbappé, qui a profité des espaces laissés par un clément Lenglet dépassé (littéralement) et une Gerard Piqué hors de forme pour son premier match depuis trois mois d'absence. Sur un centre de Florenzi repoussé par Piqué au premier poteau, le champion du monde français suit l'action et prend de vitesse Sergiño Dest (1-2, 65e). Quelques minutes plus tard c'est Moise Kean qui creuse l'écart sur un coup franc lointain de Paredes, il se retrouve libre de marquage dans la surface et pique sa tête devant ter Stegen (1-3, 70e). Clou du spectacle, Kylian Mbappé revient à la charge en fin de match, sur un contre mené par Draxler, l'Allemand décale pour Mbappé qui frappe du droit et nettoie la lucarne opposée de ter Stegen (1-4, 85e).

Le Messi du PSG c'est Mbappé

Après la soirée folle de Mbappé face au Barça, la presse est dithyrambique ce mercredi sur sa prestation. Kylian qui n'a pas encore prolongé son contrat avec le PSG était déjà très en vue en Espagne du côté du Real Madrid, et les spéculations vont bon train depuis plusieurs mois sur les éventuelles envies d’ailleurs du joueur. Cependant, Mauricio Pochettino reste calme et serein concernant l'avenir de son buteur star. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, il s'est voulu pragmatique : " Vous savez, les grands joueurs se créent eux-mêmes leurs histoires et leurs carrières grâce aux grands matchs. C’est vrai que de marquer un triplé ici au Camp Nou contre Barcelone le met en lumière. On n’a aucun doute, et on n’en avait pas avant ce match, qu’on est ici en présence d’un top joueur, d’un élément top classe. On est très heureux pour lui, il le mérite pour ce qu’il est (...) C’est quelque chose de normal (que des clubs le suivent). Pour des joueurs de top classe mondiale comme lui, les rumeurs sont à la hauteur de leur qualité. Ce qui est sûr, c’est qu'il est heureux à Paris et je l’ai déjà dit avant. Donc nous on reste tranquille, on continue à travailler et le plus important depuis 40 jours environ reste comment notre niveau technique est, qu’on avance tous ensemble et qu’on trouve le meilleur chemin pour atteindre les objectifs du club. Et il y a de quoi faire ".

Concernant la performance de Kylian face au Barça et sa préparation en amont, le technicien argentin a là aussi assuré que le champion du monde avait abordé le match sereinement : " La confiance vient toute seule. Je crois que la confiance qu’on lui transmet on la donne aussi aux autres joueurs. On pense que la meilleure version de chacun de nos joueurs va arriver. Kylian se sentait tranquille avant le match, relaxé, lors de l’entraînement d’hier. Il m’a d’ailleurs demandé combien de fois j’avais gagné contre Barcelone jusque-là. Je lui ai répondu que je n’avais remporté qu’un seul match contre eux, une fois avec l’Espanyol Barcelone. Et il m’a répondu : "D’accord ! Demain, on ira chercher la deuxième fois !". Quand nous nous sommes revus sur le terrain après le match, il m’a donné "Voilà, vous avez gagné deux fois ici maintenant !". Pour ça, c’est un top joueur, non ? " (Source : CulturePsg)

Meilleur buteur du championnat de Ligue 1 cette saison, Kylian Mbappé avec son triplé mardi soir en Champions League, compte désormais 111 réalisations avec le club de la capitale. Même si l'avenir du joueur de 22 ans ne se joue pas sur un unique match, le directeur sportif brésilien Leonardo qui travaille sur le dossier de sa prolongation, fera sans nul doute tout pour garder Kylian à Paris. Ce dernier ne s'est pas encore prononcé sur ses projets d'avenir, mais il déclarait en janvier être en pleine réflexion, tout en assurant qu'il se sentait bien au Paris SG. Une déclaration qu'il a réitérée mardi soir après le match.













Par Hind