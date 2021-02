PSG : Nasser al-Khelaïfi félicite l'équipe et appelle à la prudence

Publié le 17 février 2021 à 13:40

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a de quoi être heureux après le grand succès des Parisiens mardi soir au Camp Nou en 8es de finale de Ligue des champions face au Barça (4-1). A l'issue du match il a adressé un mot à ses joueurs tout en rappelant qu'il restait un match retour à disputer.

Le succès parisien

Retour sur le scénario du match : Tout n'avait pas bien commencé pour le PSG qui s'est retrouvé rapidement mené (1-0), avec un pénalty transformé par Lionel Messi suite à une faute de Kurzawa sur un contact avec De Jong dans la surface de réparation (27e). Alors qu'à une époque les Parisiens auraient pu perdre leurs moyens, comme cela avait été le cas la dernière fois qu'ils s’étaient rendus sur la pelouse de Camp Nou, il n'en a rien été mardi soir. Concentrés et appliqués ils n'ont pas tardé à répondre cinq minutes plus tard avec un but de Mbappé qui fait suite à une ouverture côté gauche pour Kurzawa, qui prolonge vers Marco Verratti qui sert Kylian d'un joli exter du pied (1-1). La défense catalane a ensuite subie les raids de Mbappé, qui a profité des espaces laissés par un clément Lenglet dépassé (littéralement) et une Gerard Piqué hors de forme pour son premier match depuis trois mois d'absence. Sur un centre de Florenzi repoussé par Piqué au premier poteau, le champion du monde français suit l'action et prend de vitesse Sergiño Dest (1-2, 65e). Quelques minutes plus tard c'est Moise Kean qui creuse l'écart sur un coup franc lointain de Paredes, il se retrouve libre de marquage dans la surface et pique sa tête devant ter Stegen (1-3, 70e). Clou du spectacle, Kylian Mbappé revient à la charge en fin de match, sur un contre mené par Draxler, l'Allemand décale pour Mbappé qui frappe du droit et nettoie la lucarne opposée de ter Stegen (1-4, 85e).

La réaction de Mauricio Pochettino : Le technicien argentin était satisfait du match de ses joueurs, mais a rappelé les objectifs pour les prochaines échéances en Ligue 1 : " (...) Je suis content du résultat, de la prestation, mais il faut de la modération. On sait que dimanche, on a un grand match contre Monaco et maintenant on va tous être concentré sur ce match parce que le championnat va reprendre. Après oui, c’est vrai que l’on a quand même fait une belle prestation ici, on va continuer à travailler, on sait qu’il y a encore un match retour au Parc ".

Le président du PSG ravi mais pragmatique

Le président du PSG était ravi de la prestation de l'équipe et du précieux résultat ramené de Barcelone, mais il garde à l'esprit les déconvenues passées, comme la fameuse remontée contre le Barça au match retour en 2017. Il n'a donc pas caché sa joie, mais a préféré rester prudent et rappeler à l'instar de Pochettino, les prochains matchs qui attendent encore le Paris Saint-Germain : " Tout le monde est content. On a bien préparé ce match, les joueurs ont fait le match parfait. On a fait vraiment un très très bon match. Je suis très content. Le coach a lui aussi très bien préparé le match avec son staff. On est très contents mais on a quand même encore 90 minutes à jouer, on n’a pas fini. Je suis très fier des joueurs, je pense que le groupe est fort, et il doit rester à ce niveau. Je pense aussi à Kylian, je suis très heureux de son triplé ce soir (mardi), c'est quelque chose d'historique pour lui et pour le club. Nous sommes tous très fiers de lui ! Il faut célébrer un peu ce soir mais il ne faut pas oublier le championnat non plus. On a match dimanche et on n’est pas encore premiers ". Actuellement le Paris SG est deuxième au classement, à un point du Leader, le LOSC.













Par Hind