OL Mercato : Aulas veut encore croire en la prolongation de Depay

Publié le 18 février 2021 à 12:15

L'avenir de Memphis Depay semblait fixé, mais il vient d'être quelque peu relancé, après les propos du président de l'OL Jean-Michel Aulas dans les colonnes du Progrès, qui assure croire en la prolongation du joueur, malgré la volonté claire de ce dernier de partir.

Convoité par les grands d'Europe

Memphis Depay veut partir, c'est un fait. Le joueur arrivé au mercato d'hiver en 2017, avait toujours envisagé l'OL comme un tremplin, une manière de se relancer après son échec à Manchester United. Cependant, 4 ans plus tard il est encore là. Alors qu'il est courtisé par de grands clubs européens, du côté de l'Olympique Lyonnais on a toujours espéré qu'il reste. Il faut dire que depuis son arrivée dans le club rhodanien, Memphis a épaté par sa technique et son rendement, malgré quelques pépins. En tout il a disputé 164 matches, pour 68 buts et 49 passes décisives. Un bon bilan qui rend difficile son départ qui se profile. Durant le mercato hivernal, Le Barça qui cherchait à se renforcer convoitait l'attaquant de l'OL depuis un moment déjà, mais a freiné devant le prix pourtant accessible du transfert, estimé aux alentours de 8 millions d'euros. Le club catalan ayant des problèmes financiers a renoncé à avancer sur le dossier en janvier. Mais il n'était pas le seul club dans la course. Il faut dire qu'à ce prix-là, c'est une aubaine. En Italie, Memphis intéresse toujours des grands clubs, comme la Juventus et l'Inter Milan. Le joueur a en effet tout pour plaire à ces deux clubs. Le profil de l'international néerlandais (27 ans) s'adapterait très bien aux exigences d'une équipe comme la Juventus, tout autant qu'à l'Inter où Antonio Conte anticipe des départs cet été. Enfin Pep Guardiola suit à Manchester City le dossier du numéro 10 de l'OL. Aucun contact n'a encore eu lieu, mais le club anglais pourrait également rentrer dans la course.

L'OL veut encore y croire

Memphis Depay a pour l'instant rejeté toutes les propositions de contrat de l'OL, malgré cela, le président Jean-Michel Aulas continue d'y croire comme il le confiait dans les colonnes du Progrès jeudi : " C'est la fin d'une aventure pour cette année, c'est un joueur de grand talent, de classe mondiale, a déclaré le président lyonnais. J'ai toujours souhaité qu'il reste mais nos propositions n'ont pas été retenues. On lui a laissé à chaque fois exprimer ses ambitions, ses valeurs.On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine. Pour l’instant, c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas ?" Les propos d'Aulas ne laissent pas beaucoup d'espoir pour le moment pour une prolongation, le joueur arrive au bout de son contrat en juin 2021, dans quelques mois à peine et il n'y aucun signe encouragent allant dans le sens de la volonté du club. Auteur d'une bonne saison actuellement (13 buts et 6 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1), le départ du Néerlandais, très apprécié notamment par son entraîneur, Rudi Garcia, se fera forcément sentir.













Par Hind