PSG : Neymar ne pense qu’au Barça, Pochettino le recadre

Neymar, l’attaquant brésilien du PSG, n’a que le FC Barcelone en tête. L’ancien joueur du club catalan s’est montré pressé de retrouver ses anciens coéquipiers, un avis que ne partage pas Mauricio Pochettino, son entraîneur au Paris Saint-Germain.

PSG : Neymar veut stopper les rumeurs et les proches

Le mardi 16 février dernier, le Paris SG avait fait le déplacement en Espagne, sur la pelouse du Nou Camp pour affronter le FC Barcelone. Le club de la capitale française l’avait emporté 1-4 malgré l’absence de son buteur brésilien. Neymar était en effet indisponible pour blessure. Il souffre d’une lésion aux adducteurs qui nécessite 4 semaines d’indisponibilité, selon le protocole activé par les médecins du club.

Le 10 mars 2021, le Paris Saint-Germain va recevoir les Blaugranas sur sa pelouse du Parc des Princes. Le club parisien pourrait pour l’occasion bénéficier de la présence de son joueur, pressé lui aussi d’en découdre avec son ancien club. Neymar veut en effet effacer les critiques sur ses dernières performances ainsi que les insinuations d’une blessure diplomatique juste pour éviter de jouer contre ses anciens collègues.

La bonne nouvelle pour le club de foot parisien est que Neymar pourrait être disponible pour cette affiche puisque la date prévue pour son retour cadre avec la programmation du match. Sauf que l’avis des docteurs parisiens pourrait s’avérer insuffisant pour sa participation à la rencontre. Le coach parisien Mauricio Pochettino ne compte prendre aucun risque de faire rechuter son attaquant.

Paris SG : Pochettino calme-t-il les ardeurs de Neymar ?

Il a expliqué que : « Neymar suit des programmes mis en place par le secteur médical » du PSG. « Ce plan va au-delà du résultat d'un match. Ce programme sera respecté », fait savoir le coach argentin. « Ce qu'on veut, c'est le bien-être des joueurs. Ce qu'on attend, c'est qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. Le moment venu sera dans la semaine où il pourra jouer. Et tout ça ne dépendra pas des résultats des matchs », a-t-il confié.

Même s’il ne ferme pas la porte à une présence de Neymar dans le groupe, voir dans l’équipe qui recevra le FC Barcelona, l’ancien défenseur central compte bien jouer à fond la carte de la prudence avec ses joueurs. Il sait que les étapes à venir s’annoncent cruciale, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions.

Il faut noter qu’au match joué à Barcelona, Lionel Messi avait inscrit le premier but de la rencontre sur pénalty. Kylian Mbappé avait relancé l’équipe parisienne avant de lui donner une avance par un second but à la 65e minute du match. Moise Kean a conforté la victoire parisienne à la 70e et le même footballeur international français a alourdi le score en marquant un troisième but à la 85e minute de jeu, au grand bonheur des supporters parisiens.

Pour le matche de huitième de finale retour de cette Uefa Champions League, la présence de Neymar pourrait aider l’équipe du club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi à éviter une remontada. Même si les défenseurs et milieux de terrains défensifs parisiens avaient fait preuve d’une remarquable solidité, Neymar peut aspirer les défenseurs catalans vers lui, ce qui peut offrir des boulevards aux joueurs offensifs de l’équipe parisienne.

La question qui se posera est de savoir si Neymar pourra déjà revenir à son meilleur niveau après plusieurs semaines sans jouer. Le groupe parisien a montré qu'il pouvait se passer du joueur le plus cher au monde (222 millions d'euros d'indemnité de transfert).













