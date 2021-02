Barça : Le retour face au PSG s'annonce déjà mal pour Koeman

Publié le 22 février 2021 à 15:00

Le Barça n'est définitivement pas sur la bonne voie avant d'aborder son huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Après avoir subi une nouvelle humiliation à domicile en C1 (défaite 1-4), les joueurs de Ronald Koeman ne se sont pas du tout rassurés en concédant le nul (1-1), à nouveau au Camp Nou, contre le modeste Cadix qui l'avait déjà battu à l'aller (2-1). Une nouvelle désillusion pour les Catalans qui, en une semaine, ont peut-être dit au revoir au titre en Liga et en Coupe d'Europe. Et pour l'entraîneur néerlandais du FC Barcelone, l'inquiétude est grande et la tension se fait de plus en plus forte.

Le Barça lâche l'affaire en championnat

Le FC Barcelone n'a pris qu'un point sur six possibles cette saison contre Cadix. Dimanche, les Catalans ont été tenus en échec (1-1) sur leur pelouse, concédant l'égalisation dans les dernières minutes. "C'est une déception, il fallait gagner, nous avons perdu une belle opportunité aujourd'hui (dimanche) après la défaite de l'Atlético hier (samedi), a regretté Ronald Koeman. Nous n'avons pas gagné et c'est une grande déception. Le problème est toujours le même, on ne scelle pas le match avant la fin. Nous avons deux ou trois chances, mais nous ne le tuons pas. Je n'étais pas nerveux, mais quand vous avez le score avec un seul but de différence, des choses peuvent arriver contre nous jusqu'à la fin du match. Pour ne pas avoir condamné le jeu, nous avons à nouveau perdu deux points auxquels nous ne pouvions échapper. C'est pourquoi nous sommes déçus." En Liga, le titre semble d'ores et déjà à oublier pour le Barça, qui compte huit points de retard sur l'Atlético de Madrid. À moins que l'équipe de Diego Simeone s'écroule en fin de saison, tout comme le Real Madrid, cinq points devant les Barcelonais avec un match en plus.

Koeman encore plus déçu que contre le PSG

Cette nouvelle contre-performance est un affront de plus pour Ronald Koeman. "Je suis très déçu, encore plus que mardi dernier car nous aurions pu combler l’écart avec ceux qui sont devant, c’était un match dans lequel nous n’avons pas rencontré beaucoup de problèmes, cette équipe doit gagner grâce à sa qualité, et nous ne l'avons pas fait", a encore fustigé le coach oranje. Une autre déception dans la déception, c'est la performance du défenseur central français Clément Lenglet. Déjà mystifié par Kylian Mbappé, auteur d'un triplé mardi, c'est lui qui a concédé le penalty permettant à Cadix d'égaliser à la 89e minute. "Je n'ai revu l'image que rapidement. Mais je crois que c'est une décision douteuse, a jugé Koeman, protégeant son joueur des critiques. Tu ne peux pas donner ce genre de penalty. Pour un défenseur, c'est toujours important de savoir où tu es positionné sur le terrain, et de savoir les positions des autres joueurs. Et je ne pense pas que Clément Lenglet ait pris un gros risque en essayant de dégager ce ballon." Quoi qu'il en soit, le Barça n'a que deux semaines pour se remettre la tête à l'endroit et réussir un exploit au Parc des Princes le 10 mars.













