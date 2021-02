OL Mercato : Un nouveau nom pour remplacer Rudi Garcia

Publié le 22 février 2021 à 17:30

Rudi Garcia a décidé de régler la question de l’avenir de Rudi Garcia à l’ OL vers la fin de la saison actuelle. Le président de l’Olympique Lyonnais veut être assuré d'abord du résultat final de son club en Ligue 1, afin de prolonger ou non le contrat de son entraîneur. Néanmoins, les pistes pour remplacer ce dernier sont déjà évoquées. Un nom inattendu a été dévoilé ce début de semaine.

OL : Olivier Dall’Oglio à la place de Rudi Garcia ?

Jean-Michel Aulas a été clair sur la situation de Rudi Garcia, dont le contrat à l' OL prend fin en juin 2021. « Aujourd’hui la question ne se pose pas. On a discuté longuement avec Rudi. On a prévu de se voir au moment où on pourrait prendre les décisions », avait annoncé le dirigeant rhodanien, début février 2021. « Mais évidemment, ce qu’il fait en ce moment milite pour prolonger l’avenir. Aujourd’hui la décision, d’une part, n’est pas prise », a appris le président de l’OL, tout en précisant que « Juninho sera aussi l’un des acteurs de la décision sur le futur du technicien de 57 ans.

Notons que l'Olympique Lyonnais est 2e de L1 avec un point de plus que le PSG et 3 points de retard sur le leader, le LOSC. Entre-temps, la rumeur sur de probables successeurs de ce dernier circule entre Rhône et Saône. D’après les dernières informations de la chaîne Téléfoot, Olivier Dall’Oglio est sur la short list du Directeur sportif de l’ OL, dans le cas où la prolongation de Rudi Garcia ne se fait pas.

Qui est Olivier Dall’Oglio ?

Olivier Dall’Oglio (56 ans) est l’actuel entraîneur du Stade brestois, depuis mai 2019. Il a pris le club finistérien quand il a été promu en Ligue 1. Avant de s’engager avec Brest, il avait dirigé la réserve de l’Olympique Alès, du Nîmes Olympique et de l’ES Troyes AC. En Ligue 1, il est resté en poste au Dijon FCO entre 2012 et 2019. Le coach visé par l’ OL avait dirigé le club bourguignon en Ligue 1 (entre 2012 et 2016) et l’avait propulsé dans l’élite, à l’issue de l’exercice 2015-2016. Avec le DFCO, le bilan de Dall’Oglio est le suivant : 100 victoires, 75 nuls, et 92 défaites en 267 matchs dirigés. Sur le banc su SB29, il compte 20 victoires, 14 nuls et 24 défaites. Le Stade brestois est 12e du championnat avec 31 points, au terme de la 26e journée.













Par ALEXIS