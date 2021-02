LOSC : Ligue Europa, titre... focus sur la saison de Lille

Publié le 23 février 2021 à 17:30

Le LOSC s'accroche à la première place au classement de la Ligue 1, mais n'a pas encore creusé l'écart avec ses poursuivants : le PSG, l'OL et l'AS Monaco. En Europa League, les Lillois se sont inclinés à l'aller contre l'Ajax Amsterdam. Le point sur ce qui attend le Lille OSC cette saison.

La Ligue Europa mal engagée pour le LOSC

Le LOSC tient sa position de leader de la Ligue 1 pour l'instant, mais commence à peiner à tenir le rythme des matches, comme c'était le cas cette semaine en Ligue Europa. Même si depuis la défaite contre l'Ajax à l'aller (2-1), Christophe Galtier pense que le problème de son équipe est plutôt ailleurs : " On a fait un non-match. Certes, il y avait la qualité de l'Ajax qu'on ne découvre pas. Mais par rapport à ce qui était prévu, par rapport à notre jeu, on a été en deçà de ce qu'on aurait dû faire, a constaté Galtier. En première période, on a manqué de beaucoup d'intensité et de rythme. Quand on a réussi à récupérer le ballon, on l'a perdu de suite. Il y avait pourtant des possibilités sur les côtés, avec un jeu moins direct mais on n'a pas réussi à le faire. Ça a été mieux en seconde période mais dans l'ensemble, ça a été insuffisant. J'ai trouvé mon équipe un peu prise par l'enjeu, mes joueurs en dessous de leur niveau sur le plan technique. Je n'arrive pas à l'expliquer... Après le penalty, on est sortis du match ".

Mais Christophe Galtier n'a pas souhaité se chercher des excuses, pour lui le rythme d'enchaînement des matches n'est pas en cause : " Non, ce n'est pas de la fatigue ou l'enchaînement des matches. L'Ajax est sur le même rythme que nous. On s'est fait bouger, on a été battus dans beaucoup de compartiments... J'ose espérer que c'est un accident et qu'on retiendra la leçon... On est tombés sur une équipe supérieure à nous mais on doit avoir beaucoup plus de calme et de maîtrise. Il peut se passer encore beaucoup de choses au retour ", avait déclaré le coach des Dogues.

La course au titre de champion

De son côté Alain Perrin, questionné sur ses favoris pour le titre de champion de France dans un entretien accordé à l'Equipe, estime que le LOSC aura plus de chances de rester dans la course au titre, en cas d'élimination en Ligue Europa : " Il y a quinze jours, j'aurais dit Lyon. Je les sentais bien car c'est le meilleur effectif sur le plan individuel après Paris mais ça ne les a pas empêchés d'être surpris par Metz (0-1, le 17 janvier) ou Montpellier (1-2, le 13 février). Mais niveau qualité de jeu collectif, c'est Monaco et Lille. Lille, j'aime beaucoup mais l'équipe a donné aussi des signes de fatigue car les gars sont sur la brèche. Mais si le LOSC est éliminé contre l'Ajax (il a perdu 1-2 jeudi lors du seizième de finale aller de Ligue Europa), il sera tranquille car c'est compliqué d'enchaîner les gros matches après la Coupe d'Europe. Monaco revient de très loin et n'est pas à la merci d'un accident. Six points d'avance, c'est déjà un petit matelas pour Lille sur l'ASM. Lille peut se contenter du nul partout. Et les joueurs en sont capables car ils défendent bien. Lyon et Paris sont plus attendus et les équipes adverses s'organisent davantage contre eux. Ce sont toujours des matches de prestige", a souligné l'ancien entraîneur de l'AS Nancy Lorraine.













Par Hind