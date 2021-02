ASSE Mercato : Un attaquant n'est pas enclin à prolonger

Publié le 24 février 2021 à 14:45

L'ASSE avait initié une opération dégraissage l’été dernier. Claude Puel a ensuite mis son initiative en sourdine, car le club s’est retrouvé en grande difficulté en Ligue 1. En attendant le mercato estival prochain, il est question de la prolongation de contrat des jeunes joueurs avec qui le manager général veut construire sa nouvelle équipe. L’un d’eux ne serait pas enclin à prolonger son bail.

ASSE : Puel a fait confiance aux jeunes joueurs

En fin de contrat à l'ASSE en juin 2021, Mathieu Debuchy (35 ans) et Romain Hamouma (33 ans) n’ont toujours pas de proposition de prolongation de leur bail. Claude Puel avait décidé de réduire la masse salariale du club ligérien. Il avait ainsi mis des cadres, des joueurs aux gros salaires et des indésirables, sur le marché des transferts, l’été dernier. Ainsi, Yann M’Vila et Loïs Diony ont été transférés respectivement à l’Olympiakos et au Angers SCO, à l'été. Assane Diousse (Ankaragucu) et Sergi Palencia (CD Leganés) également ont quitté le club sous la forme de prêt. Quant à Stéphane Ruffier, son contrat a été résilié, en janvier 2021, après de longs mois de conflit avec la Direction des Verts. En effet, Claude Puel avait décidé de faire confiance aux jeunes joueurs comme Charles Abi (20 ans), Lucas Gourna-Gouath (17 ans), Adil Aouchiche (18 ans), Stefan Bajic (19 ans), Maxence Rivera (18 ans), Mahdi Camara (22 ans), Yvann Maçon (22 ans), Yvan Neyou ou enocre Arnaud Nordin...

Arnaud Nordin a des envies d'ailleurs ?

Arnaud Nordin, lui, n’était pas concerné par les départs. Bien au contraire, il fait partie de la jeune génération de joueurs sur qui Claude Puel souhaite bâtir son nouveau groupe. Pourtant, l’ailier formé à l'ASSE ne semble pas intéressé par une prolongation de son contrat qui expire en juin 2022. D’après But Football Club, la direction de l'AS Saint-Étienne a transmis une proposition de prolongation de contrat au joueur de 22 ans, mais ce dernier tarde à donner sa réponse. Par ailleurs, la source apprend que son profil intéresse un club allemand. Du coup, son hésitation à rempiler chez les Verts laisse penser qu’il a l’intention d’aller voir ailleurs à la fin de la saison.

Formé à l'ASSE entre 2013 et 2016, Arnaud Nordin a obtenu son premier contrat professionnel en novembre 2016. Cependant, il avait déjà fait ses premiers pas en Ligue 1, le 25 septembre 2016, avant de passer pro officiellement. Etant dans sa 5e saisons sous le maillot des Stéphanois, il a disputé 22 matchs en championnat lors de l'exercice présent. Le natif de Paris a marqué 3 buts et a délivré 3 passes décisives. Selon Transfermarkt, sa cote est estimée à 4,5 millions d’euros sur le marché des transferts.













Par ALEXIS