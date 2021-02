OM : Eyraud viré, McCourt enclenche la révolution à Marseille

Publié le 26 février 2021 à 22:45

L’ OM a connu d’énormes chamboulements ce vendredi soir. Dans un communiqué, Franck McCourt a annoncé la nomination de Pablo Longoria au poste de président de Marseille. Comme attendu, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur du club phocéen.

Pablo Longoria nouveau président de l’ OM

Voilà qui devrait quelque peu réjouir les supporters de l’Olympique de Marseille. En conflit ouvert avec la direction de leur club, ces supporters exigeaient le départ de Jacques-Henri Eyraud de la présidence de l’ OM. Vendredi soir, Franck McCourt, le propriétaire de Marseille, a exaucé ces fans du club phocéen. L’entrepreneur américain a nommé Pablo Longoria, jusqu’ici directeur du football, à la présidence du club en remplacement de JHE. Le patron de Marseille veut ouvrir une nouvelle ère avec cet ajustement. « C’est un nouveau chapitre pour l’Olympique de Marseille, et je m’engage personnellement à faire en sorte qu’il soit un véritable succès. J’ai confié la présidence du club à Pablo. Son expérience en tant que directeur sportif et recruteur de talents n’a d’égal que son amour du jeu. Sa principale priorité sera de remettre le football au cœur de l’ OM », a déclaré le dirigeant olympien cité dans le communiqué.

Nouveau président marseillais, Pablo Longoria se tient prêt pour accomplir sa nouvelle mission. « Le football est inconcevable sans passion et cette nomination est pour moi un grand honneur, auquel je me prépare depuis que je suis entré dans le monde du football […] Le courage et la passion sont des valeurs essentielles pour l’ OM et les Marseillais. Le club passe avant tout, quoi qu’il arrive », a assuré le successeur de Jacques-Henri Eyraud.

Jorge Sampaoli confirmé comme entraîneur de Marseille

Autre décision forte de Franck McCourt, la nomination de Jorge Sampaoli en tant que coach de l’Olympique de Marseille. Intérimaire depuis la démission d’André Villa-Boas, Nasser Larguet quitte donc le banc de l’ OM. Le technicien argentin arrive en provenance de l’Atlético Mineiro, 3e du championnat brésilien. Il n’a passé qu’une seule saison sur le banc du club brésilien. Selon le communiqué du propriétaire du club, l’ancien sélectionneur de l’Argentine s’est engagé jusqu’en 2023 avec le club provençal.













Par Ange A.