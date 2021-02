PSG Mercato : Un joueur de Naples proche du Paris SG ?

Publié le 27 février 2021 à 15:36

Le PSG n’a toujours pas trouvé de solution pour le poste d’arrière latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier à Dortmund. En quête de renfort à ce poste, Leonardo a des vues sur un joueur du SSC Naples, en fin de contrat en juin 2021, selon la presse italienne.

SSC Naples : le PSG fonce sur Elseid Hysaj

Le nom d’Hector Bellerin a été évoqué ces derniers jours au PSG. Cependant, le coût (35 M€) du défenseur d’Arsenal refroidit l’intérêt du club de la capitale. Obligé de se tourner vers des solutions plus viables en cette période de pandémie de coronavirus et la valeur marchande des droits télé en forte baisse, le Paris Saint-Germain songe de plus en plus à un coup à 0 euro. D’après les informations de Corriere del Mezzogiorno, le directeur sportif du Paris SG, Leonardo, s’intéresse de près à la situation d'Elseid Hysaj du Napoli.

Le joueur sera en fin de contrat dans 4 mois et le club de Campanie n’a pas l’intention de le garder. D’après le média napolitain, il y a quelques jours le PSG a noué des contacts avec Mario Giuffredi, agent du latéral albanais. La source précise que la direction du club de foot Parisien parle déjà avec le représentant du joueur de 27 ans, mais Leonardo n’a cependant pas transmis de proposition.

Qui est le défenseur ciblé par le Paris SG ?

Elseid Hysaj évolue sous le maillot de Naples depuis octobre 2015. Il avait rejoint ce club de football italien en provenance du FC Empoli, son club formateur, pour un transfert estimé à 5 M€. La cote de la cible parisienne est aujourd'hui estimée à 14 M€ par Transfermarkt. Toutefois, il devrait débarquer librement sur les installations du PSG si Leonardo trouve un accord avec lui lors du mercato d’été prochain. Capitaine de la sélection d’Albanie, Elseid Hysaj totalise 51 capes. En Serie A, il a atteint la barre de 200 matchs. En manque de temps de jeu au SSC cette saison, le N°23 a pris part à 15 matches toutes compétitions confondues, soit 10 en championnat, 3 en coupe d’Italie et 2 en Ligue Europa. Il a délivré seulement 2 passes décisives.













Par ALEXIS