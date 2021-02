PSG Mercato : Les principaux chantiers de Leonardo dévoilés

Publié le 28 février 2021 à 07:15

Comme rarement ces dernières années, le PSG vit un exercice compliqué en championnat. Alors qu’il reste une dizaine de journées, la direction de Paris prépare déjà le prochain mercato d’été.

Ce que prépare Leonardo pour le mercato

Le Paris Saint-Germain pourrait vivre un été quelque peu mouvementé au prochain mercato. Et pour cause, Leonardo devra régler de nombreux dossiers. Le directeur sportif parisien devra notamment trancher sur les cas des joueurs en fin de contrat à Paris. Dans ce sens, le dirigeant parisien espère prolonger les contrats de Julian Draxler et d’Angel Di Maria. Le technicien brésilien souhaite également étendre les bails de ses stars Neymar Jr et Kylian Mbappé. Des discussions sont en cours dans ce sens. Autre question à régler l’été prochain, l’avenir de Moise Kean. Prêté par Everton, Moise Kean donne largement satisfaction avec ses 15 réalisations. Mais les Toffees s’attendent à un gros chèque (au moins 70 millions d’euros) pour lâcher l’Italien (8 sélections/2 buts). Outre ces dossiers en interne, Leonardo entend aussi recruter quelques renforts. Le directeur sportif parisien a un profil de joueurs bien défini.

Quelles recrues pour le PSG cet été ?

Comme le révèle ESPN, Leonardo va surtout s’intéresser à des joueurs en fin de contrat lors du prochain mercato. Il espère une issue favorable dans le dossier Lionel Messi, en fin de contrat au FC Barcelone. Outre le sextuple Ballon d’Or, le Brésilien espère recruter Georginio Wijnaldum au milieu de terrain. Le Néerlandais n’a pas prolongé son contrat et va quitter Liverpool en tant que joueur libre. En défense, le polyvalent David Alaba est espéré par le dirigeant parisien. Le défenseur central autrichien peut également dépanner sur le côté gauche et au milieu. Dernière cible évoquée par le média américain, Elseid Hysaj, arrière droit albanais en fin de contrat à Naples. Avec ces cibles précises, la direction du PSG entend faire des économies en ces temps de crise financière lié au contexte sanitaire. Reste plus qu’à savoir si l’exécutif francilien sera exaucé.













Par Ange A.