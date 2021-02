ASSE : Privé de Boudebouz, Puel peut sourire avant Lorient

Publié le 28 février 2021 à 08:00

Invaincue depuis cinq rencontres de Ligue 1, l’ ASSE va tenter de ramener un bon résultat du Morbihan ce dimanche. Opposé au FC Lorient, le club ligérien sera néanmoins privé de Ryad Boudebouz. Mais pas de quoi inquiéter Claude Puel qui fera face à des Merlus diminués.

Le FC Lorient avec plusieurs absents contre l’ ASSE

Bien que 15e de Ligue 1 Conforama, l’AS Saint-Étienne retrouve des couleurs depuis sa défaite (0-5) contre Lyon. L’ ASSE reste en effet sur cinq matchs sans défaite en championnat : trois victoires et deux nuls. Accrochés par le Stade de Reims lors de la dernière journée, les Verts voudront renouer avec la victoire ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient. Pour cette rencontre comptant pour la 27e journée, le coach stéphanois a décidé de se passer de Ryad Boudebouz. L’Algérien paye les retours dans le groupe de Kévin Monnet-Paquet et Maxence Rivera. Comme annoncé à la veille du match, Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Yvann Maçon sont toujours indisponibles pour le déplacement dans le Morbihan. Malgré ces absences, les Verts peuvent espérer ramener un résultat du Moustoir. Plusieurs absences sont à déplorer côté lorientais.

Des raisons d’espérer pour Sainté contre Lorient

Christophe Pélissier devra composer avec plusieurs absents notamment en défense contre l’ ASSE. Morel, Delaplace, Mouyoukolo, Fontaine, Saunier et Ilori sont forfaits pour la réception de l’AS Saint-Étienne. Le coach du FC Lorient sera également privé de l’ailier Stéphane Diarra. C’est donc avec un effectif diminué que Lorient va affronter Saint-Étienne. Une mauvaise nouvelle pour l’actuel 19e du championnat. Contre un FCL amoindri, Claude Puel a donc des raisons de croire à un succès. Un tel résultat permettrait aux Verts de s’éloigner davantage de la zone de relégation.

Le groupe de Saint-Étienne contre Lorient :

Bajic, Fall, Moulin - Debuchy, Cissé, Kolodziejczak, Moukoudi, Sow, Trauco - Aouchiche, Camara, Moueffek, Neyou, Gourna, Youssouf - Abi, Bouanga, Modeste, Monnet-Paquet, Nordin, Rivera.













Par Ange A.