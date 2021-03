OM - OL : Juninho et Garcia en rogne contre l'arbitrage

Publié le 01 mars 2021 à 06:00

L’Olympique lyonnais s’est vu couper dans son élan contre Marseille dimanche au Vélodrome. Après le nul de l’ OL, Rudi Garcia et Juninho s’en sont pris au central de la rencontre. Lyon a terminé à 10 contre Marseille suite à l’expulsion de Lucas Paqueta.

Réduit à 10, l’ OL a tenu le choc au Vélodrome

Vainqueur du Stade Brestois (2-3) lors de la dernière journée, Lyon espérait enchaîner un deuxième succès de rang ce dimanche. Opposé à l’Olympique de Marseille, l’Olympique lyonnais a été contraint au partage des points dans le choc de la 27e journée de Ligue 1 Conforama. La soirée avait pourtant bien débuté suite à l’ouverture du score de Karl Toko Ekambi (21e). Les hommes de Rudi Garcia se sont faits reprendre juste avant le retour au vestiaire. De retour après trois semaines d’absence, Arkaduisz Milik a permis à Marseille de revenir au score sur penalty (44e). Les Gones ont vécu une seconde mi-temps compliquée suite à l’expulsion de Lucas Paqueta. Une décision arbitrale que le board lyonnais a eu du mal à accepter même après le coup de sifflet final.

Juninho et Rudi Garcia pestent contre l’arbitrage à Marseille

Après la rencontre, Rudi Garcia a fustigé l’expulsion de son milieu de terrain brésilien. S’il juge que son équipe pouvait faire mieux, le coach de l’ OL s’estime une fois de plus lésé par l’arbitrage. « À priori, je pensais qu’il y avait une règle […] Je suis surtout déçu pour le jaune donné à Paqueta sur cette action. On est un peu le parent pauvre du VAR, cette saison, c’est dommage. Mais bon, je répète que si on n’a pas gagné c’est d’abord de notre faute », a indiqué le coach lyonnais cité par L’Équipe. Comme le technicien rhodanien, Juninho s’en est pris à Benoît Millot, l’officiel de la rencontre. « On part avec un point mais je retiens surtout que ce n’est pas la première fois que l’arbitrage est en notre défaveur [...] On laisse deux points ce soir, l’arbitre était contre nous. Aujourd’hui, on est déçus à cause de l’arbitrage surtout », a déploré le directeur sportif de Lyon au micro de Canal+.













Par Ange A.