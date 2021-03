Bordeaux Mercato : Gasset s’en prend à sa dernière recrue

Publié le 01 mars 2021 à 08:30

Comme lors du mercato d’été, les Girondins de Bordeaux n’ont signé qu’un renfort durant l’hiver. Jean-Louis Gasset attend beaucoup de la dernière signature du FCGB.

Jean-Louis Gasset charge la dernière recrue de Bordeaux

Privés d’Otavio (blessé), les Girondins de Bordeaux ont recruté Jean-Michaël Seri lors du dernier mercato. Le milieu ivoirien est prêté jusqu’à la fin de la saison par Fulham. Alors qu’il espère retrouver des sensations et du temps de jeu en Gironde, le joueur de 29 ans ne donne pas satisfaction au coach des Girondins. Après avoir remonté les bretelles à Hatem Ben Arfa, Jean-Louis Gasset en a fait de même à Seri. « Il a un profil différent, il va falloir qu’il se fasse violence. Il sait ce qu’il nous manque. Premièrement, il faut qu’il se remplisse. Il a longtemps qu’il n’a pas joué, ça revient petit à petit, mais il a un style différent d’Otávio, ils auraient pu jouer tous les deux ensemble », a déclaré le technicien bordelais selon les propos rapportés par Girondins4Ever.

Les regrets de Gasset après la venue de Seri

Dans sa sortie, Jean-Louis Gasset a quelque peu chargé la direction des Girondins de Bordeaux. Il reproche à ses dirigeants le fait qu’ils ne lui ont pas offert autant d’options pour éviter une blessure d’Otavio. Avant la venue de Seri, le Brésilien était le seul véritable 6 de l’effectif des Girondins. « Si on avait eu un joueur de plus, peut-être qu’on aurait pu reposer Otavio un petit peu, et peut-être qu’on n’en serait pas là aujourd’hui. Mais pendant six mois, on a tiré sur la corde, et au final on a blessé les joueurs », a déploré l’ancien entraîneur de l’ASSE. Celui-ci espère également un réveil de ses poulains. Actuel 11e de Ligue 1, le FCGB reste sur six matchs sans victoire en championnat, dont cinq défaites.













Par Ange A.