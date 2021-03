Ex-OL Mercato : Mourinho a poussé Ndombele au départ ?

Publié le 01 mars 2021 à 13:30

Ancien milieu de terrain de l'OL, Tanguy Ndombele a connu un passage à vide à Tottenham sous les ordres de José Mourinho, nommé en novembre 2019 à la place de Mauricio Pochettino. Le Tricolore avoue qu’il a songé à un départ de Londres et en avait parlé au président des Spurs.

OL : Ndombele a failli quitter Tottenham à cause de Mourinho

Tanguy Ndombele est redevenu un titulaire indiscutable à Tottenham. Il a pourtant traversé une période trouble à son arrivée outre-Manche. Transféré de l'OL (Ligue 1) en Premier League, il avait commencé la saison 2019-2020 sous les ordres de Mauricio Pochettino, mais ce dernier a été limogé et remplacé par José Mourinho en début de saison dernière. Écarté un temps de l’équipe professionnelle par le technicien portugais, l’ancien Lyonnais avait évoqué sa situation critique avec son compatriote Paul Pogba, qui avait aussi connu des difficultés avec ce dernier à Manchester United. « Nous en avons parlé, mais très rapidement. Ce n'était pas comme s'il m'avait donné des conseils, car nos situations étaient complètement différentes. C'est vrai qu'il a travaillé avec José Mourinho, mais mes propres expériences n'étaient pas les mêmes et chaque relation a ses propres caractéristiques », a raconté l'ex-milieu de l'OL, dans Football.London.

Tanguy Ndombele est même allé plus loin. Il a évoqué son cas avec le patron du club de Premier League. « J'en ai parlé avec les gens du club et en particulier avec le président (Daniel Levy, ndlr). Le président a dit qu'il ne voulait pas que je parte et c'est quelque chose qui a vraiment aidé », a-t-il confié, tout en insistant sur le fait qu’il a failli quitter Tottenham. « Je ne sais pas à quel point j'étais proche de partir. Ce que je sais, c'est que je voulais partir ».

L'ex-Lyonnais ne regrette pas sa signature chez les Spurs

Revenu en forme et ayant retrouvé une place dans l’équipe-type du "Special One’’, le Bleu assure que « ces moments les plus difficiles sont dans le passé ». « J'ai avancé et les choses vont bien mieux pour moi et l'équipe et tout est derrière nous », a-t-il noté. Malgré les difficultés connues en Angleterre lors de sa première saison, Tanguy Ndombele ne regrette pas son choix. « Je ne dirais pas vraiment que j'ai fait des erreurs, ou des erreurs particulières, poursuit-il. Je pense que tout le monde doit prendre sa propre responsabilité pour ce qui se passe dans une saison… » Pour rappel, l'ancien joueur d'Amiens SC a été transféré par l'OL à Tottenham pour 60 M€. Cela, après seulement deux saisons passées à l'Olympique Lyonnais.













Par ALEXIS