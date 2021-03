OM : Larguet évoque l'arrivée de Sampaoli et son style de jeu

Publié le 02 mars 2021 à 15:30

Alors que Jorge Sampaoli est arrivé ce mardi à Marseille, Nasser Larguet a évoqué en conférence de presse avant le déplacement de l'OM à Lille mercredi, l'arrivée du nouvel entraîneur et les changements à venir au sein du club.

Sampaoli est arrivé à l'OM

Après une longue période d'incertitude et de passage à vide, une relative sérénité est revenue à l'OM, du côté des joueurs en tout cas. Alors que lundi le propriétaire du club Frank McCourt était arrivé à Marseille pour tenter d'apaiser les tensions, notamment avec les supporters, ce mardi c'est Jorge Sampaoli qui a débarqué à la cité phocéenne pour s'engager dans les p^rochaines heures comme nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Nasser Larguet, le coach par intérim qui a repris le groupe après le départ d'André Villas-Boas, s'est dit prêt à discuter avec le nouvel entraîneur à son arrivée : " Je serai à sa disposition dès qu'il arrivera à la commanderie pour échanger sur l'état du groupe et la place que j'occupe à la formation des jeunes ", a déclaré Larguet. Ce dernier avait déjà précisé précédemment qu'il ne comptait pas intégrer le staff de Sampaoli, préférant reprendre ses activités de responsable de formation. A ce sujet, il a également précisé quel sera le contenu de ce premier échange avec Sampaoli : " La première discussion que j'aurais avec le coach (Sampaoli), c'est que les jeunes pros qui ne sont pas utilisés en équipe première soient à la disposition de l'équipe réserve pour l'aider à se maintenir ".

Le style Sampaoli ? Les joueurs s'y adapteront affirme Larguet

Questionné sur ce que le nouvel entraîneur apportera comme changement à l'équipe, compte tendu de son style de jeu et ses exigences en terme de pressing haut et courses à haute intensité, Nasser Larguet s'est dit convaincu de la capacité du groupe à s'adapter aux méthodes de l'Argentin : " Ce sont des professionnels, c'est aussi notre boulot de formateur de préparer des joueurs à ces changements. Les joueurs de très haut niveau s'adaptent à tous les systèmes et c'est tout le mal que je leur souhaite avec le nouvel entraîneur ", a-t-il déclaré. L'OM se déplacera mercredi (21h) pour affronter le LOSC pour le compte de la 28e journée de Ligue 1, probablement un des derniers matches que Larguet dirigera.













Par Hind