ASSE Mercato : Décision de Panagiotis Retsos sur son avenir

Publié le 02 mars 2021 à 16:00

Prêté à l'ASSE par le Bayer Leverkusen, Panagiotis Retsos a été freiné par des blessures, en début de saison, puis en janvier dernier. Désormais remis, il espère convaincre Sainté, pour la levée de l’option d’achat qui accompagne son contrat.

ASSE : Panagiotis Retsos veut rester à Saint-Étienne

Panagiotis Retsos n’a pas réussi à s’imposer à l’ ASSE, depuis son arrivée le 5 octobre 2020, dernier jour du mercato d’été. Victime d’une blessure au genou trois semaines après son arrivée dans le Forez, puis d’une élongation musculaire de la cuisse le 10 janvier 2021, le défenseur recruté pour combler le départ de Wesley Fofana n’était pas toujours disponible. Jusqu’à ce jour, il a disputé 4 matchs sous le maillot des Verts. Soit 2 en octobre (7e et 8e journées de Ligue 1) et 2 autres en début d’année 2021, respectivement contre le PSG (6 janvier) et face au Stade de Reims (9 janvier).

Malgré son maigre temps de jeu avec l’équipe de Claude Puel, l’arrière central débarqué du Bayer Leverkusen veut rester chez les Stéphanois. Il espère jouer les derniers matchs de la saison, afin de montrer ses capacités. « Ici en France, ils m'apprécient beaucoup et j'ai été positivement surpris par les conditions et le championnat, donc ce ne serait pas un mauvais choix de continuer sous le maillot de l'ASSE. Ce qui me préoccupe maintenant, c'est d'être complètement bien et de pouvoir participer à beaucoup de matchs et on verra ce qui se passe », a confié Panagiotis Retsos au média Eyap, dans des propos relayés par Evect.

Le défenseur grec séduit par le projet stéphanois

De l’avis du grec de 22 ans, « l’AS Saint-Étienne est une très bonne équipe, avec une très petite moyenne d'âge ». Il marque ainsi son adhésion au projet stéphanois bâti autour de jeunes joueurs par Claude Puel. « L'entraîneur compte beaucoup sur ces gars-là. Bien sûr, nous avons eu des résultats négatifs qui ont provoqué les réactions des supporters. La question est donc de trouver la stabilité dont nous avons besoin », a commenté l’international grec (5 sélections). Rappelons que l'ASSE est 16e de Ligue 1 avec 30 points en 27 journées disputées.













Par ALEXIS