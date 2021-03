ASSE : Claude Puel amer après la défaite contre le RC Lens

Publié le 04 mars 2021 à 07:00

L’AS Saint-Étienne a chuté à domicile contre le RC Lens (2-3). Coach de l’ ASSE, Claude Puel a fait part de son amertume après la rencontre. Il estime que ses poulains méritaient mieux contre les Sang et Or.

L’ ASSE punie par Lens à Geoffroy-Guichard

L’AS Saint-Étienne ne s’est pas relevée de sa défaite à Lorient (2-1). Mercredi, l’ ASSE s’est de nouveau inclinée (2-3) à Geoffroy-Guichard contre le RC Lens lors de la 28e journée. Des réalisations de Florian Socota (20e, s.p), Arnaud Kalimuendo (24e) et de David Costa (90+3) ont permis aux Sang et Or d’empocher les trois points. Côté stéphanois, Harold Moukoudi (40e) et Denis Bouanga (90+5, s.p) n’ont pas suffi pour éviter une deuxième défaite de rang aux Verts. Déçu du résultat, Claude Puel estime que Sainté aurait fait mieux sans les cadeaux offerts à Lens. « On aurait mérité par rapport à notre prestation technique et notre investissement au moins le partage des points. Mais on n’a pas su être efficace […] On a pêché et on a été puni », a déclaré l’entraîneur stéphanois après la rencontre.

Claude Puel toujours focus sur le maintien

Suite à sa défaite contre Lens, l’ ASSE redescend à la 16e place de Ligue 1. L’occasion pour Claude Puel de rappeler que le principal objectif de Saint-Étienne est de se maintenir dans l’élite. « Il y a eu gâchis sur les trois derniers matches […] Il faut se concentrer sur nous et pas sur l’adversaire, mais prendre des points, avant de conclure fermement sur la question du maintien. Vous pensez que ça me fait plaisir d’être là ? Ça veut dire quoi tirer la sonnette d’alarme ? Ça fait longtemps qu’on sait qu’on joue le maintien », a assuré le coach des Verts. De retour dans l’élite cette saison, le RC Lens est un candidat surprise dans la course à l’Europe. Les Sang et Or pointent à la 5e place à 10 journées de la fin du championnat.













Par Ange A.