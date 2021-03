OM : La stratégie pour le mercato d'été se précise clairement

Publié le 04 mars 2021 à 10:30

Frank McCourt a fait un passage marseillais pour calmer les tensions qui durent au sein de l'OM depuis plusieurs semaines. Le propriétaire américain du club a rencontré joueurs et supporters notamment, afin de recadrer le projet sportif après le départ de Jacques-Henri Eyraud et la nomination de Pablo Longoria au poste de président du club. Frank McCourt a aussi l'occasion de discuter avec Jorge Sampaoli ces derniers jours et est ressorti convaincu des échanges qu'il a eus avec le nouvel entraîneur argentin de l'Olympique de Marseille.

La Ligue des champions, objectif ultime de l'OM

Dnas les colonnes de L'Equipe, Frank McCourt a fait le point sur le projet sportif, complètement entre les mains de Pablo Longoria désormais, propulsé président de l'OM. La Ligue des champions est toujours en ligne de mire et le but ultime du club. Alors, communication ou vrai objectif ? "Les deux ! C'est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler. Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre objectif reste ce grand objectif. Ce qui m'excite avec l'OM, c'est précisément ce défi. J'ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. 99 % des gens sont dans cette position, et donc c'est celle que je préfère. Si une équipe comme l'OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n'a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. J'ai parlé à Jorge (Sampaoli) de ce sujet. On ne peut pas toujours contrôler le résultat sportif, mais on peut contrôler notre préparation et nos efforts. Parfois, avoir trop de ressources peut être une faiblesse, parce qu'on peut être un peu suffisant. Et croyez-moi, l'argent seul ne sera jamais suffisant."

Mais l'OM veut néanmoins pouvoir à terme se comparer aux plus grands d'Europe, à l'image du Bayern Munich et de son budget colossal de 600 millions d'euros. "Oui, et c'est une motivation pour nous. Nous devons grandir, développer les revenus du club. Pablo pense le football d'une manière très moderne, vous avez vu son travail pendant le mercato hivernal. Il faut qu'il continue cela." Mais rien ne servira d'injecter des millions et encore des millions sans réflexion : "Cela ne fonctionne pas comme cela. Nous voulons construire un club fort, viable, et Pablo le sait. Nous devons être meilleurs. Sur ce mercato hivernal, Pablo avait des objectifs, je les ai approuvés, il les a appliqués, et nous ferons la même chose cet été. Le sport, ce n'est pas : "je prends une grosse somme d'argent, je la jette dans une équipe, et voilà !" Cela ne marche pas comme cela. Vous avez vu combien j'ai investi, beaucoup plus que ce que j'avais dit, et nous n'avons pas eu les résultats espérés. La question, c'est comment on investit."

Sampaoli, l'homme qui tombe à pic ?

Frank McCourt compte donc opter pour "une approche moderne, utiliser les statistiques de manière intelligente. C'est entre les mains de Pablo. Il est jeune, mais il a été dans le football toute sa vie. Il connaît tous les joueurs, tous les détails, il a l'expérience et une vision très claire de ce qu'il faut à l'OM". Et Jorge Sampaoli fait partie de ces nécessités, le propriétaire de l'Olympique de Marseille en est désormais convaincu. "J'étais impatient de le rencontrer. Et cette rencontre a confirmé tout ce que Pablo m'avait dit. C'est le choix parfait pour l'OM. Il m'a dit : "Je ne reviens pas en Europe, je viens à Marseille." Et pour moi, cela veut tout dire. Il a compris que ce club était particulier, et qu'il lui correspond. Il a regardé les matches, les joueurs, et il pense qu'il a ce qu'il faut pour aider ce club. Le football doit revenir au centre de notre projet, parce que c'est cela qui rassemble les gens. Sampaoli l'a complètement compris."













Par Matthieu