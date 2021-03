FC Barcelone : Les Catalans s'offrent une première remontada

Publié le 04 mars 2021 à 11:30

Ce n'est pas le meilleur des signes pour le PSG que ce retour inespéré du FC Barcelone contre Séville FC, afin d'arracher sa place en finale de la Coupe du Roi. Après une défaite de deux buts au match aller, les joueurs de Ronald Koeman ont réussi la première de leurs deux remontadas contre les Andalous, en s'imposant après prolongation (3-0 ap). De quoi faire entrer dans les têtes des joueurs catalans que tout est possible, y compris contre Paris. Mais l'entraîneur néerlandais du Barça ne veut pas que son équipe ne s'emballe de trop.

Le FC Barcelone s'offre une finale de Coupe du Roi

Au bout du suspense, le FC Barcelone est allé arracher sa qualification pour la finale de la Coupe du Roi en prolongation, après avoir remonté les deux buts encaissés à l'aller dans le temps réglementaire. Voire même au bout de celui-ci, Piqué égalisant sur un centre de Griezmann dans les derniers instants de la rencontre. Auparavant, Ousmane Dembélé avait ouvert le score d'une sublime frappe sans élan pleine lucarne. C'est Braithwaite, aidé de Trincao, qui a offert la qualification aux siens, alors qu'Ocampos, l'ancien de l'OM, a manqué un penalty arrêté par Ter Stegen en seconde période.

"L'équipe méritait cette qualification, pour son travail, son honnêteté, a déclaré Ronald Koeman, l'entraîneur du FC Barcelone. On a été plus agressif, on a toujours créé des occasions, l'équipe s'est énormément améliorée. C'est un résultat très important pour le club, pour les joueurs, et pour moi aussi bien entendu. C'est une étape importante pour gagner un titre. On a dû faire un match complet, et en tant qu'entraîneur, je ne peux rien demander de plus à mes joueurs. On méritait de passer, de jouer la finale, pour avoir été la meilleure des deux équipes sur les deux matches."

Un bon signe avant le PSG

Mais si cette victoire est un bon signe en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSG, le technicien oranje ne veut pas extrapoler. "Un 2-0, c'est plus facile à remonter, même si ce n'est pas facile non plus. Un 4-1, c'est autre chose..., a nuancé Koeman. En plus, ils ont une grande équipe. Pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer. Sinon, il faudra l'accepter. L'équipe grandit, les joueurs sont solidaires. Notre jeu avec ballon a toujours été très bon, mais notre jeu sans ballon s'est grandement amélioré. Donc oui, il peut y avoir de très belles choses devant nous." Rendez-vous le 10 mars au Parc des Princes pour un match retour que le PSG ne doit et ne peut pas laisser filer.













Par Matthieu