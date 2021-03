PSG Mercato : Le successeur de Bernat au Paris SG trouvé ?

Publié le 05 mars 2021 à 10:05

Le PSG songe à un international français en difficulté en Premier League pour prendre la place de Juan Bernat, gravement blessé depuis septembre dernier et en fin de contrat en juin 2021. Le club de la capitale veut en effet se renforcer au poste d’arrière gauche, en vue de la saison prochaine.

Le PSG songe à Benjamin Mendy en renfort

Le PSG vise un gros calibre pour le mercato d'été prochain, au poste de Juan Bernat, qui n’est toujours pas disponible. Selon les informations de The Sun, Leonardo souhaite rapatrier Benjamin Mendy en Ligue 1. Il est en grande difficulté à Manchester City. Sa dernière apparition en championnat remonte au 15 décembre 2020. Le défenseur tricolore a certes sous contrat en Angleterre jusqu'en juin 2023, mais Pep Guardiola ne compte plus sur lui. C’est d’ailleurs sans le champion du monde que les Citizens se dirigent vers un 7e sacre en Premier League cette saison. Selon la source, l’ancien joueur de l’OM est intéressé par l’idée d’ un retour dans l’Hexagone, afin de relancer sa carrière qui a pris du plomb dans l’aile.

Notons que le PSG peut compter sur Layvin Kurzawa (28 ans) et le jeune Mitchel Bakker (20 ans) à gauche en défense, mais Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, souhaite apporter une forte concurrence à ces deux joueurs, grâce à la qualité de centre de Benjamin Mendy. Formé au Havre AC et passé à Marseille et Monaco, il a l’avantage de bien connaitre le championnat de France. Transféré par les Monégasques à City pour près de 58 M€, le natif de Longjumeau a vu sa cote baisser considérablement, à cause du manque de temps de jeu. Il vaut désormais 28 M€ sur le marché des transferts, selon Transfermarkt.

Le retour de Juan Bernat espéré en avril

Rappelons que Juan Bernat a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche, le 16 septembre 2020, face au FC Metz en L1. Son absence était estimée entre six et sept mois. Le mardi 2 mars dernier, le PSG a fait savoir que l’Espagnol poursuit sa rééducation du genou. L’évolution de sa guérison suit son cours normal avec une reprise des entraînements collectifs envisagée début avril, selon le point médical des Rouge et Bleu, avant le match contre les Girondins de Bordeaux.













