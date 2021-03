FC Nantes : Le mystère levé quant à Jean-Kévin Augustin

Publié le 04 mars 2021 à 16:30

Le mystère autour de l'état de santé de Jean-Kévin Augustin, recruté par le FC Nantes en octobre et qui n'a jamais retrouvé la forme, vient d'être levé. Dans un communiqué, la Maison Jaune a révélé que son attaquant, écarté par Antoine Kombouaré et envoyé s'entraîner avec la réserve jusqu'en fin de saison, était touché le syndrome du Covid long. Le FCN a annoncé que son joueur allait suivre un programme et un suivi spécifiques, et le joueur a lui aussi tenu à s'exprimer sur son état de santé.

Jean-Kévin Augustin victime du "Covid long"

Le FC Nantes a enfin donné des précisions sur l'état de forme de Jean-Kévin Augustin, qui n'a joué que 32 minutes depuis son arrivée début octobre lors de la fin du mercato. Dans un communiqué, le club des bords de l'Erdre a annoncé que son attaquant, qui "n’a jamais réussi à retrouver l’intégralité de ses moyens physiques… Et ce malgré un investissement personnel conséquent", a effectué "ces derniers jours, des tests médicaux approfondis". Ceux-ci ont révélé que Jean-Kévin Augustin "subit encore les conséquences d’une infection au Covid-19, qui s’apparente au syndrome dit du Covid long »". Un diagnostic qui explique que le joueur n'a jamais réussi à retrouver une forme physique nécessaire pour la Ligue 1.

En connaissance de ces résultats, le FC Nantes s'est mis d'accord avec l'ancien Parisien pour qu'il suive "va suivre un protocole médical strict, adapté à son état de santé actuel, nécessaire au recouvrement de la totalité de ses moyens et de sa forme physique. Il restera, parallèlement, dans le cadre d’un programme de réathlétisation de plusieurs semaines, déterminé par les médecins du club, à disposition de la réserve jusqu’à la fin de la saison. En raison du secret médical, aucun autre élément ne sera communiqué sur la situation de Jean-Kévin Augustin".

Le FC Nantes le soutient dans son retour en forme

Le joueur s'est lui aussi exprimé via un communiqué. Jean-Kévin Augustin a tenu à "remercier les personnes qui [le] soutiennent dans cette période très difficile d’un point de vue professionnel mais aussi personnel… Je mesure les attentes suscitées par ma venue (au FC Nantes). Je comprends la frustration de tous les fans du club qui ont placé beaucoup d’espoirs en moi et croyez bien que je le partage. Je mets tout en œuvre pour revenir dans ma meilleure forme au plus vite… pour aider le club à surmonter cette mauvaise passe…" Ce n'est donc probablement pas cette saison que Jean-Kévin Augustin fera son retour sur les terrains, lui dont la carrière s'est un peu perdue à seulement 23 ans. Après ses débuts au PSG, le buteur avait rejoint le RB Leizpig, avant des prêts à Monaco et à Leeds, peu concluants. Il avait rejoint le FC Nantes libre de tout contrat en fin de mercato.













Par Matthieu