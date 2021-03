FC Metz : Un cadre d'Antonetti prend cher auprès de la LFP

Publié le 05 mars 2021 à 01:30

Le FC Metz s’est incliné sur le plus petit des scores mercredi à Saint-Symphorien contre le SCO Angers. La rencontre a notamment été marquée par l’expulsion en fin de match d’Alexandre Oukidja. Réunie jeudi, la Commission de discipline de la LFP s’est montrée ferme envers le portier messin.

Le FC Metz fixé sur le sort d’Alexandre Oukidja

Candidat surprise dans la course à l’Europe, le FC Metz a connu un coup d’arrêt mercredi. Metz a vu sa série de victoires s’estomper contre le SCO Angers. Le club de l’Anjou l’a emporté sur le plus petit des scores sur la pelouse des Grenats. Les hommes de Frédéric Antonetti ont d’ailleurs terminé la rencontre à 10 suite à l’expulsion d’Alexandre Oukidja. Réunie jeudi, la Commission de discipline de la LFP s’est prononcée sur le cas du gardien de but messin. Le portier algérien a écopé de quatre matchs de suspension, plus un avec sursis après son rouge contre Angers. Il faut dire que l’attitude du joueur de 32 ans après son expulsion a laissé à désirer.

Sanctionné, Oukidja va rater gros avec Metz

Comme le note L’Équipe, « la Commission s’est basée sur le visionnage méticuleux des images pour décider de la sanction. Le gardien international algérien, ne s’était pas calmé après sa sortie et avait continué ses gestes d’humeur en dehors du terrain ». Suffisant pour qu’il écope d’une sanction lourde de la LFP. Jusqu’ici, le champion d’Afrique algérien n’avait manqué que deux rencontres du FC Metz. Sanctionné, Alexandre Oukidja va rater le 16e de finale de Coupe de France contre Valenciennes samedi. Il sera également absent en championnat contre Lens, Rennes et Monaco, autres candidats à l’Europe. Il devrait signer son retour à la compétition le 11 avril contre le Lille OSC lors de la 32e journée de Ligue 1 Conforama.













Par Ange A.