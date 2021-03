Stade Rennais : Maurice justifie le choix de Bruno Génésio

Publié le 05 mars 2021 à 05:30

Le Stade Rennais a officialisé la venue de Bruno Génésio comme nouvel entraîneur jeudi soir. Directeur technique du SRFC, Florian Maurice s’est confié sur le choix du technicien lyonnais.

Bruno Génésio à la relance au Stade Rennais

Libre depuis la fin de son aventure chinoise au Beijing Guoan, Bruno Génésio est de retour en Ligue 1. Jeudi, le Stade Rennais a confirmé sa nomination en tant qu’entraîneur principal. Le poste était vacant suite à la démission surprise de Julien Stéphan. Le technicien de 54 ans s’est engagé avec Rennes jusqu’en juin 2023. Selon le communiqué du club breton, la présentation officielle du nouvel entraîneur aura lieu ce vendredi en conférence de presse. Avant d’en dire plus sur les dessous de l’arrivée de Génésio, Florian Maurice a justifié le choix de l’ancien coach de l’Olympique lyonnais (2015-2019).

Les raisons du choix de Génésio

Pour le directeur technique du Stade Rennais, Bruno Génésio correspond au profil recherché par le SRFC. Le club breton avait besoin d’un technicien habitué au championnat pour remettre Rennes en selle. « Il est capable de sublimer les joueurs. Il connaît parfaitement la Ligue 1, qui est très particulière et très dure. Son profil correspondait totalement au Stade Rennais F.C. Il fallait quelqu’un de performant immédiatement. Certes, il n’avait pas convenu de reprendre aussi rapidement un club mais le projet est excellent pour lui. Ça lui correspond. C’est une très belle signature », a expliqué le dirigeant breton sur le site officiel du club.

Génésio lancé dans un contre-la-montre au SRFC

À 10 journées de la fin du championnat, le successeur de Stéphan aura notamment pour mission d’accrocher une place européenne. Le Stade Rennais ne pointe qu’à la 10e place, avec six points de retard sur le RC Lens, actuel 5e. Éliminés en Coupe d’Europe et Coupe de France, les Rouge et noir n’ont plus que le championnat à jouer cette saison.













Par Ange A.