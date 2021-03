RC Lens : Deux forfaits confirmés contre le Red Star

Publié le 05 mars 2021 à 16:35

Absents contre l’ASSE, mercredi, deux joueurs importants du RC Lens sont encore indisponibles, ce samedi (14h15 ), à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France, contre le Red Star (National).

RC Lens : Kakuta et Ganago absents en Coupe de France

Le RC Lens s’est hissé à 5e place de Ligue 1, grâce à sa victoire sur l’ASSE (3-2), lors de la 28e journée du championnat. Le club promu est ainsi en course pour une place en coupe d’Europe. Le Racing Club joue également la coupe de France à fond, car le vainqueur du trophée national est qualifié pour la Ligue Europa. Dans tous les cas, les Sang et Or sont presque assurés du maintien dans l’élite et rêve désormais de finir dans le Top 5, synonyme de qualification à l’Europe.

Pour le déplacement sur le terrain du Red Star, le RC Lens ne pourra pas compter sur Gaël Kakuta et Ignatius Ganago, comme pressenti. Le coach Franck Haise a confirmé leur absence en conférence de presse d’avant-match. Souffrant du bassin, le meneur de jeu des Sang et Or n’est toujours pas remis et son entraîneur a préféré le ménager. Idem pour l’avant-centre recruté à l’OGC Nice lors du mercato d’été dernier. Ce dernier est touché à la cuisse et a été laissé au repos. Gaël Kakuta et Ignatius Ganago avaient manqué le match contre l’AS Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard.

Le Racing Club avait sorti le FC Nantes avec la manière

Lors du tour précédent de la coupe de France (32e de finale), le RC Lens avait éliminé le FC Nantes (4-2), au stade de la Beaujoire, le 10 février. Sur le banc de touche au coup d’envoi du match contre les Canaris, Gaël Kakuta avait remplacé Tony Mauricio (73e). Au moment de son entrée en jeu, les Lensois avaient déjà acquis la victoire. Ils menaient déjà (4-2), grâce à un doublé de Corentin Jean (26e et 38e), Cheick Doucouré (34e) et Arnaud Kalimuendo (58e). Les Nantais avaient réduit le score grâce à Abdoul Kader Bamba (24 et 62e).













Par ALEXIS