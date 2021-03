ASSE Mercato : Un buteur de Ligue 2 lorgné par Claude Puel

Publié le 05 mars 2021 à 18:05

L'ASSE s’est trompée l’été dernier en recrutant Jean-Philippe Krasso à Épinal. Révélé comme un flop, l’attaquant ivoirien a été prêté au Mans FC, en janvier dernier. Claude Puel est donc en quête d’un vrai buteur pour faire gagner des matchs à son équipe. Et une piste mènerait les Stéphanois vers un buteur de Ligue 2.

L'ASSE surveille Jim Allevinah de près

L'ASSE est à la recherche d’un avant-centre prolifique pour la saison prochaine. Recrue estivale, Jean-Philippe Krasso (23 ans) a été une erreur de casting. En 6 apparitions en Ligue 1 et un match en coupe de France, il n’a pas marqué un seul but. Du coup, il a été prêté au Manceaux, en National, jusqu’à la fin de la saison. Les recruteurs de l'AS Saint-Étienne ont coché le nom de Jim Allevinah, selon les informations du quotidien gabonais L’Union. Séduit par le profil du meilleur buteur de Clermont Foot 63, le coach des Verts garderait les yeux sur lui en attendant de passer à l’offensive à la fin de la saison, s’il continue de performer.

Tout sur le buteur de Clermont Foot ?

Jim Allevinah est né à Agien et a été formé à Aviron Bayonnais, au Puy Foot, puis à Clermont-Ferrand, mais il est international gabonais (7 sélections). Il a signé son premier contrat professionnel avec le club clermontois en juin 2019. Il y est sous contrat jusqu’en juin 2022. La cible de l'ASSE a marqué 10 buts et a délivré 5 passes décisives en championnat, en 28 matchs disputés (22 fois titulaire). Si Clermont Foot est actuellement 2e de Ligue 2 et bien parti pour retrouver la Ligue 1, c’est en partie grâce à Jim Allevinah, 7e au classement général des buteurs de L2. Selon Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 800 000 €.













Par ALEXIS