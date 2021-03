PSG Mercato : 45 M€, le Bayern sur une vieille cible de Paris

Publié le 06 mars 2021 à 05:30

Champion d’Europe en titre, le Bayern Munich se prépare à vivre d’importants changements au mercato. Un joueur autrefois sur les tablettes du PSG serait notamment convoité par le club allemand.

Le Bayern Munich sur les traces d’une ancienne cible du PSG

Une page s’est tournée au Paris Saint-Germain l’été dernier. Quelques cadres comme Edinson Cavani et Thiago Silva ont quitté le club de la capitale. Si la direction parisienne a numériquement trouvé un remplaçant à Cavani, elle n’a signé aucun défenseur central. Longtemps présenté comme le successeur du défenseur brésilien, Kalidou Koulibaly est resté à Naples l’été dernier. Selon la presse italienne, le défenseur central sénégalais pourrait quitter le club parthénopéen cet été. Il Mattino révèle un intérêt du Bayern Munich pour le défenseur de 29 ans. La source assure même que le champion d’Europe a déjà formulé une offre pour le Lion de la Téranga (43 sélections).

Une braderie en vue pour Koulibaly ?

Pour le média transalpin, la direction du club bavarois a transmis une offre de l’ordre de 45 millions d’euros pour Kalidou Koulibaly. Il y a quelques mois, Aurelio De Laurentiis aurait rapidement décliné un pareil montant pour le Sénégalais. Mais avec la crise liée au coronavirus, le président napolitain pourrait brader le défenseur central un temps annoncé au PSG. Son départ ferait d’autant plus de bien au club qu’il lui permettrait de se débarrasser de l’un des plus gros salaires de son effectif. Les émoluments annuels de Koulibaly sont estimés à 7 millions d’euros. Un salaire qui n’effraie pas visiblement le Bayern. Surtout que le club allemand va également perdre quelques gros salaires cet été. En fin de contrat, David Alaba et Jérôme Boateng sont sur le départ en Bavière. Arrivé à Naples en 2014, Koulibaly est encore sous contrat jusqu’en 2023. Il a disputé 28 matchs pour un but cette saison avec les Gli Azzurri.













